Разрушает игру Путина: политолог назвал 2 важных результата саммита в Швейцарии

В Швейцарии завершился Глобальный саммит мира, в котором приняли участие 100 стран и организаций. По итогам встречи большинство из них подписали итоговое коммюнике, которое закрепляет основы мира в Украине.

Стоит отметить, что Саммит мира был представительным и это подтверждает участие такого количества стран. Об этом 24 Каналу рассказал политолог Владимир Фесенко, добавив, что есть итоговый документ, который свидетельствует о поддержке Украины.

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Какие результаты Саммита мира

Можно выделить два конкретных результата. Первый – это то, что Саммит начал мирный процесс, который базируется на уставе ООН, на уважении к международному праву. Более того, президент Украины на открытии говорил, что говорится о мирном процессе, который отвечает нашим интересам, учитывает именно украинские позиции и украинскую Формулу мира.

Это разрушает российскую игру, российскую стратегию переговоров и завершения войны. Она предусматривает, что мы должны пойти на уступки России, согласиться на ее требования, а это фактически капитуляция. Неслучайно Владимир Путин озвучил свои непристойные предложения о капитуляции Украины именно накануне Саммита,

– подчеркнул Владимир Фесенко.

Однако в Швейцарии мы увидели резкую критику этих путинских псевдомирных предложений. Поэтому второй важный результат – поддержка Украины, поддержка Формулы мира. Действительно некоторые страны поддерживают нас полностью, некоторые частично, но даже это усиливает наши потенциальные переговорные позиции.

Также важным было осуждение позиций России, которая требует от Украины капитуляции. Неслучайно многие из участников Саммита говорили, что невозможно идти к миру через капитуляцию. Более того, Россия признана агрессором, страной, которая ведет войну против Украины. В итоговом документе это указано.

Как сказала президент Швейцарии, путь к миру не будет быстрым. Это очевидно и связано с позицией России. Он будет сложным, противоречивым, и к этому надо готовиться в параллельных пространствах, то есть с одной стороны – давление на Путина на фронте, тогда он будет более сговорчивым, а параллельно дипломатическое давление,

– подчеркнул политолог.

Так Путин согласится на переговоры совсем на других условиях. Инструментом дипломатического давления как раз был Саммит мира – демонстрация того, что Украину поддерживает значительная часть международного сообщества. Этот процесс будет продолжаться дальше.

Саммит мира в Швейцарии: главное