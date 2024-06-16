Придет время говорить с Россией, – Кулеба ответил, имели ли заявления Путина влияние на Саммит мира

На днях Владимир Путин выразил собственный "мирный план", который заключался в сдаче украинских земель. Россияне стремились этим заявлением повлиять на Саммит мира в Швейцарии.

Об этом на полях международной встречи заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Однако информационная операция Путина успехов не имела – идеи диктатора никто не рассматривал. В то же время Украина понимает, что рано или поздно наступит время говорить с Россией.

Смотрите также Обмен "всех на всех" и диалог с Россией: СМИ показали текст итогового коммюнике Саммита мира

Заявления Путина и Саммит мира

Дмитрий Кулеба отметил, что Украина прекрасно понимает, что шо наступит момент, когда надо будет говорить с Россией. В то же время наше государство не позволит говорить с ней на языке ультиматумов – языке, которой Москва говорит сейчас.

Кулеба отметил, что последний ультиматум Путина не вызвал особой реакции среди стран на Саммите мира. Министр объяснил, что все понимают, что соответствующее заявление было лишь "пиар-волной" накануне мероприятия.

Разведка у них работает неплохо, поэтому доложила, что Саммит будет большим, успешным – надо чем-то перебивать. Использовали политическое ядерное оружие в лице Путина. Пришлось ему лично пытаться сбить наш Саммит,

– указал Кулеба.

Глава украинского МИД отметил, что российскому президенту это не удалось. Серьезного отношения к предложению Путина нет. Как пояснил Кулеба, ошибкой россиян было то, что они использовали язык ультиматумов и хотели, чтобы суверенная страна оставила собственную территорию.

Реакция Саммита на заявления Путина