США примут участие в Саммите мира: известно, кто поедет в Швейцарию
29 мая 2024, 13:11Читати новину українською
В Швейцарии 15-16 июня пройдет саммит мира. Стало известно, что США таки примут в нем участие.
Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер рассказала, что США будут участвовать в украинском Саммите мира. Перед этим СМИ писали, что президент Джо Байден не сможет присутствовать.
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США будут представлены
По ее словам, США принимали активное участие в каждом из предыдущих украинских мирных саммитов.
Правительство США принимает в этом участие. И мы будем представлены в этом будущем саммите,
– подчеркнула Карин Жан-Пьер.
В то же время она сказала, что пока нет более конкретной информации относительно того, будет ли президент Байден на этом саммите.
Путин боится Саммита мира
- Российский диктатор Владимир Путин боится Глобального саммита мира, пытается его сорвать и устроить параллельную платформу. Поэтому некоторые мировые лидеры еще не высказались относительно этого мероприятия.
- Об этом украинский лидер Владимир Зеленский заявил в Брюсселе во время пресс-конференции с премьер-министром Бельгии Александром Де Кроо.
- По словам Зеленского, есть только 2 сценария развития событий: "или реальный мир, или дальнейшее расширение войны". Президент подчеркнул, что все зависит от того, насколько решительными будут лидеры мира и от того, "что каждое государство на самом деле выбирает, хочет установить реальный мир, или устраивает та ситуация, которая сейчас – то есть устраивает война".