Россия не будет присутствовать на Саммите мира в Швейцарии: Зеленский развеял слухи из СМИ

Владимир Зеленский развеял слухи, что Россия будет присутствовать на Саммите мира в Швейцарии. Однако разработанные там детали "мирного плана" передадут стране-агрессору.

В то же время подготовка к Саммиту мира активно продолжается. Вероятно, конференция состоится на курорте Бюргеншток в кантоне Нидвальден, вблизи города Люцерн, 15 и 16 июня.

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России не будет

Владимир Зеленский отметил, что России не будет на саммите, поскольку Украине нужно, чтобы агрессоры ничего не заблокировали. Он отметил, что по итогам саммита в Швейцарии будут готовы некоторые пункты мирной инициативы "с деталями, что делать". По их результатам создадут конкретный план.

В основе обсуждений будет "формула мира" Владимира Зеленского. После Саммита наработки передадут в Россию.

Конечно, некоторые стороны переговоров, некоторые представители континентов представят этот план российским представителям. Но только после того, как мы придем к общему мнению, сформируем общую точку зрения стран, которые действительно хотят мира. Не просто разговоров, а настоящего мира,

– указал президент.

На уточняющий комментарий о том, что Зеленский обещал не садиться за стол переговоров с Владимиром Путиным, президент ответил, что "он убийца, и убил много наших людей". Он отметил, что в случае, если речь идет о переговорах на платформе Саммита мира, то Украина найдет инфраструктуру или некоторые возможности для переговоров с теми или иными представителями.

Саммит мира в Швейцарии

У вечернем обращении Владимир Зеленский сообщил, что Украина и партнеры готовятся к Глобальному саммиту мира, который в июне должен состояться в Швейцарии. Он отметил, что каждый лидер, каждое государство, которые стремятся, чтобы российская агрессия завершилась действительно справедливым миром, имеют возможность присоединиться к глобальным усилиям. Готовится Саммит, а также конкретные его результаты – речь идет о четкой позиции мира по справедливому окончанию войны.

Президент подчеркнул, что мир не имеет альтернативы, а чтобы российский террор проиграл, должны быть обеспечены все "форматы нашей силы".