Выжать максимум в нынешних реалиях: на что сможет пойти НАТО на предстоящем саммите

На предстоящем саммите НАТО в Вильнюсе Украина вряд ли получит приглашение в Альянс. Однако организация предложит рамочное соглашение о гарантиях безопасности, которое приблизит присоединение нашей страны к организации.

Об этом 24 Каналу сказал глава общественной организации "Украина в НАТО" Юрий Романюк. Он подчеркнул, что в состоянии войны Украина в НАТО не вступит, потому что остается слишком много неизвестного.

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"Для меня лично никаких сенсаций на этом саммите не ожидается. Будут приняты решения, которые НАТО может максимально выжать из себя в нынешних реалиях", – отметил Романюк.

Это может быть рамочное соглашение о безопасности, которое еще будут дорабатывать и дополнять. О большем речь не идет, ведь партнеры не уверены не только в результате завершения российско-украинской войны, но и в сроках, когда это произойдет.

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А уже осенью 2024 года в США начнутся выборы – и новым президентом может стать кто угодно. К примеру, фанат Путина Дональд Трамп.

На что может рассчитывать Украина

Даже после вступления Украины в НАТО ей продолжат оказывать разные виды помощи и разведывательную информацию, обучать наших военных. Процесс адаптации Украины к современным реалиям продлится, возможно, десятилетия.

Вступление Украины в НАТО: последние новости

11 – 12 июля 2023 года в Вильнюсе состоится саммит НАТО, от которого Украина ожидает конкретные решения по членству в организации. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что власти еще работают над результатом, который наше государство должно получить по итогам встречи.

7 июля в странах мира стартовали митинги в поддержку вступления Украины в НАТО. Символично, что в рамках кампании запланировано 33 демонстрации.

Глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли считает, что Украина может вступить в НАТО по упрощенной процедуре по примеру Финляндии, которая уже в Альянсе, и Швеции, которая скоро может присоединиться к союзу.

Украина имеет право присоединиться к Альянсу, если его единодушно поддержат все страны-члены. Это регламентирует 10 статья Вашингтонского договора. Однако в настоящее время вступление нашей страны в НАТО поддержали только 22 страны из 31.