Про це 24 Каналу сказав голова громадської організації "Україна в НАТО" Юрій Романюк. Він наголосив, що в стані війни Україна в НАТО не вступить, бо лишається забагато невідомого.

До вашої уваги Болгарія стала 22-ю країною, яка підтримала вступ України до НАТО

"Для мене особисто жодних сенсацій на цьому саміті не очікується. Будуть ухвалені ті рішення, які НАТО може максимально витиснути із себе в теперішніх реаліях", – зазначив Романюк.

Це може бути рамкова угода про безпеку, яку ще доопрацьовуватимуть і доповнюватимуть. Про більше не йдеться, адже партнери не впевнені не лише щодо результату завершення російсько-української війни, а й часу, коли це станеться.

До теми Небезпечна тенденція, – Черник пояснив, наскільки Трамп загроза для перспектив України

А вже восени 2024 року в США почнуться вибори – і новим президентом може стати хто завгодно. Наприклад, фанат Путіна Дональд Трамп.

На що може розраховувати Україна

Навіть після вступу України в НАТО їй продовжать надавати різні види допомоги та розвідницьку інформацію, навчати наших військових. Процес адаптації України до сучасних реалій триватиме, можливо, десятиліття.

Зверніть увагу! Україна має право приєднатись до Альянсу, якщо її одностайно підтримають усі країни-члени. Це регламентує 10 стаття Вашингтонського договору. Однак наразі вступ нашої країни до НАТО підтримали лише 22 країни з 31.

Вступ України в НАТО: останні новини