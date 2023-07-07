Про це 24 Каналу сказав голова громадської організації "Україна в НАТО" Юрій Романюк. Він наголосив, що в стані війни Україна в НАТО не вступить, бо лишається забагато невідомого.
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"Для мене особисто жодних сенсацій на цьому саміті не очікується. Будуть ухвалені ті рішення, які НАТО може максимально витиснути із себе в теперішніх реаліях", – зазначив Романюк.
Це може бути рамкова угода про безпеку, яку ще доопрацьовуватимуть і доповнюватимуть. Про більше не йдеться, адже партнери не впевнені не лише щодо результату завершення російсько-української війни, а й часу, коли це станеться.
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А вже восени 2024 року в США почнуться вибори – і новим президентом може стати хто завгодно. Наприклад, фанат Путіна Дональд Трамп.
На що може розраховувати Україна
Навіть після вступу України в НАТО їй продовжать надавати різні види допомоги та розвідницьку інформацію, навчати наших військових. Процес адаптації України до сучасних реалій триватиме, можливо, десятиліття.
Вступ України в НАТО: останні новини
- 11 – 12 липня 2023 року у Вільнюсі відбудеться саміт НАТО, від якого Україна очікує конкретні рішення щодо членства в організації. Президент України Володимир Зеленський заявив, що наразі влада ще працює над результатом, який наша держава має отримати за підсумками зустрічі.
- 7 липня в країнах світу стартували мітинги за підтримку вступу України до НАТО. Символічно, що в межах кампанії заплановано 33 демонстрації.
- Глава МЗС Великої Британії Джеймс Клеверлі вважає, що Україна може вступити до НАТО за спрощеною процедурою за прикладом Фінляндії, яка вже в Альянсі, та Швеції, яка скоро може приєднатися до союзу.