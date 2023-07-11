Деньги или защита: что НАТО может предложить Украине

Двухдневный саммит НАТО в Вильнюсе уже начался. Украина не может стать членом Альянса, но получит определенные гарантии. Речь идет о компромиссе между инвестициями в военную промышленность и защитой.

Такое мнение 24 Каналу озвучил политтехнолог Михаил Шейтельман. За его словами, сейчас государства НАТО не приняли решения, что Украина получит от саммита.

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Компромисс между позициями

Шейтельман отметил, что пока идет война, Украина не станет членом НАТО. По его словам, Запад может рассматривать два варианта:

выбрать "израильскую модель", давать много инвестиций в нашу военную промышленность;

гарантии безопасности, которые будут защищать Украину после войны.

"Нынешний документ, который будет принят на саммите НАТО, будет компромиссом между этими двумя позициями", – убежден он.

Политтехнолог добавил, что сейчас Запад помогает финансово. В частности, компания Rheinmetall откроет завод по производству бронетехники в Украине. Наше государство сможет производить 400 танков в год.

Украина ожидает не только военной помощи, но и конкретных решений относительно вступления нашей страны в Альянс. НАТО следует действовать решительно, ведь членство Украины крайне важно не только для самой Украины, но и для государств-членов Альянса.

Шейтельман о саммите НАТО: смотрите видео

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