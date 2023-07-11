Деньги или защита: что НАТО может предложить Украине

11 июля 2023, 19:45
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Двухдневный саммит НАТО в Вильнюсе уже начался. Украина не может стать членом Альянса, но получит определенные гарантии. Речь идет о компромиссе между инвестициями в военную промышленность и защитой.

Такое мнение 24 Каналу озвучил политтехнолог Михаил Шейтельман. За его словами, сейчас государства НАТО не приняли решения, что Украина получит от саммита.

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Компромисс между позициями

Шейтельман отметил, что пока идет война, Украина не станет членом НАТО. По его словам, Запад может рассматривать два варианта:

  • выбрать "израильскую модель", давать много инвестиций в нашу военную промышленность;
  • гарантии безопасности, которые будут защищать Украину после войны.

"Нынешний документ, который будет принят на саммите НАТО, будет компромиссом между этими двумя позициями", – убежден он.

Политтехнолог добавил, что сейчас Запад помогает финансово. В частности, компания Rheinmetall откроет завод по производству бронетехники в Украине. Наше государство сможет производить 400 танков в год.

Обратите внимание!

Украина ожидает не только военной помощи, но и конкретных решений относительно вступления нашей страны в Альянс. НАТО следует действовать решительно, ведь членство Украины крайне важно не только для самой Украины, но и для государств-членов Альянса.

Шейтельман о саммите НАТО: смотрите видео

Саммит НАТО в Вильнюсе: последние новости

  • Генсек Альянса Йенс Столтенберг на брифинге сообщил, что НАТО согласилось принять Украину без Плана действий по членству. Наша страна вступит в организацию только с одного шага. Украина получит приглашение в НАТО, когда согласятся все страны-члены, и когда Киев выполнит все требования относительно вступления.
  • Столтенберг сообщил, что Альянс решил предоставить Украине многолетнюю программу военной помощи, которая поможет осуществить переход от советской системы к натовской. Там будет оборудование по разминированию, медицине и тому подобное. В общей сложности Альянс будет выделять до 500 миллионов в год для модернизации украинской армии.
  • Президент Украины Владимир Зеленский мощно выступил на саммите НАТО в Вильнюсе. Также во время своего выступления президент поднял боевое знамя из Бахмута. Он отметил, что хоть флаг и пробит пулями, но жив, горд и свободен. В руинах Бахмута и на полях других битв в Украине останутся разбитыми российские захватнические амбиции.
  • Заметим, что по дороге в Вильнюс Зеленский раскритиковал условия союзников. Президент подчеркнул, что представит Украину на саммите в НАТО, ведь это об уважении, однако Украина также заслуживает уважения. Поступила информация, что обсуждаются формулировки без Украины. Украинский лидер подчеркнул: говорится именно о приглашении, а не о членстве Украины.

Автор: Олександра Садова