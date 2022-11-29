"Будут интересные позиции": какого вооружения ждать от саммита в Бухаресте

В Бухаресте состоится саммит министров обороны стран НАТО, на который приглашен министр обороны Украины. По всей вероятности, можно ожидать хороших новостей с этого саммита.

Такое мнение 24 каналу высказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко. Ранее сообщалось, что Кулеба раскрыл главные темы заседания НАТО в Бухаресте.

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Системы ПВО

Коваленко рассказал, что вопрос ПВО сейчас очень актуален для Украины, однако говорить о том, что нам предоставят ЗРК Patriot не стоит. Дело даже не в нежелании членов НАТО это делать, а в сложности его интеграции в систему ПВО Украины. Ее в основном составляют постсоветские образцы.

Интеграция комплексов дальнего радиуса действия – довольно сложная задача, в отличие от комплексов средней и малой дальностей. Однако основываясь на этом, мы можем рассчитывать на поставки других комплексов, таких как франко-итальянский комплекс SAMP-T, который также очень эффективен против баллистических ракет. Он базируется именно на противодействии баллистических объектов,

– отметил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление".

Западные и советские танки

Он продолжил, что нам также необходимы танки, как оружие для наступления. Вряд ли мы можем ожидать танки Leopard, потому что политической воли, в частности Германии для такого решения еще нет. Однако мы можем получить советские танки Т-72 и Т-80.

"Это танковое оружие присутствует не только в восточной Европе, но и в других странах мира, которые являются нашими партнерами. В частности, в США, у многих наших международных партнеров из Евросоюза. В контексте всего этого в ближайшее время мы можем рассчитывать на достаточно интересные предложения от наших партнеров, которые скоро будут в Украине и будут способствовать нашим контрнаступательным возможностям", – заметил Коваленко.

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Самолеты МиГ-29 и F-16

По его словам, сейчас много разговоров о том, что Воздушные силы ВСУ могут получить как советские самолеты МиГ-29, так и непосредственно западные F-16. МиГ-29, между прочим, больше предназначен для работы по воздушным целям, поэтому они могут помочь в плане обороны и перехвата ракет. Впрочем, их можно оборудовать и такими ракетами, которые будут поражать сухопутные цели.

Что касается перспективы предоставления F-16, то следует оценивать возможность принятия и размещения этих самолетов в Украине. Есть бюрократические препятствия для предоставления этих воздушных сил. Если мы их и увидим, то не раньше второй половины 2023 года,

– подчеркнул военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление".

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