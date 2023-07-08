Это не повторение Бухареста, – США отреагировали на финальное коммюнике саммита в Вильнюсе

В США называют предстоящий саммит в Вильнюсе историческим, где подтвердят свое лидерство и взаимодействие с Европой и НАТО. В настоящее время Соединенные Штаты работают с союзниками над завершением коммюнике по поводу будущего членства Украины.

Джо Байден требует внутренних реформ перед вступлением Украины в Альянс. Об этом сообщает корреспондентка 24 Канала в Брюсселе.

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"Саммит в очень важный момент истории"

В преддверии саммита президент США Джо Байден посетит Великобританию, где встретится с Королем Чарльзом и премьер-министром Сунаком для консультаций по ряду двусторонних и глобальных вопросов. Также в преддверии саммита Байден проведет двустороннюю встречу с президентом Литвы.

"Это, безусловно, будет исторический саммит в очень важный момент истории", – отметила старший директор из Европы Совета национальной безопасности при Белом доме Аманда Слоут.

На саммите запланировано обсуждение различных тем – от укрепления восточного фланга НАТО, заканчивая модернизацией сил и средств сдерживания и обороны НАТО. По словам Слоут, члены Альянса продемонстрируют неизменное единство, решительность в поддержке Украины.

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Коммюнике по членству – не повторение Бухареста

Сейчас ведутся согласования последних шагов относительно того, как будет выглядеть финальное коммюнике. Ожидается, что государства-члены НАТО сделают заявление о будущем членстве Украины в НАТО, однако это не будет означать повтор Бухарестского саммита.

"После саммита президент Байден выступит в Вильнюсе с большой речью о важности поддержки Украины и защите демократических ценностей во всем мире", – сказала старший директор из Европы Совета национальной безопасности при Белом доме Аманда Слоут.

Посольство США при НАТО Джулиан Смит отметила, что Соединенные Штаты представят пакет поддержки как с точки зрения долгосрочной практической помощи, так и в других вопросах. В частности, речь идет о военной модернизации и оперативной совместимости. Также перейдут и к политическим вопросам, а именно к открытию Совета Украина – НАТО, а также рассмотрению будущего членства в Альянсе.

В коммюнике мы будем говорить о стремлении Украины к членству, и это то, над чем продолжают работать союзники по НАТО. Но это не повторение Бухареста, это будет выглядеть иным, чем то, что мы говорили в 2008 году,

– подчеркнула Джулиан Смит.

Амбассадор не стала раскрывать детали коммюнике, поскольку сейчас вносятся последние штрихи. По ее словам, сейчас на столе есть разные варианты, в частности отмена ПДЧ. Ожидается, что окончательные формулировки дипломаты согласуют в конце этих выходных.

Мы не собираемся в Вильнюсе только для того, чтобы повторить Бухарест. Мы признаем нынешние обстоятельства и тот факт, что Россия ведет войну на украинской территории, и я думаю, что это будет отражением приверженности Альянса долгосрочной стабильности и безопасности Украины,

– сказала посол США при НАТО журналистам.

Соединенные Штаты ожидают приезда президента Зеленского. Джулиан Смит заявила, что для украинского лидера саммит будет результативным.

США обсуждают гарантии для Украины

Сейчас США продолжают переговоры с Украиной и другими союзниками по обеспечению долгосрочной безопасности Украины, чтобы предотвратить агрессию после завершения войны.

"Но пока эти разговоры продолжаются, я не могу вдаваться в подробности на данном этапе", – сказала старший директор из Европы Совета национальной безопасности при Белом доме Аманда Слоут.

По ее словам, основным месседжем для Украины будет усиление помощи, чтобы Украина осталась демократическим, независимым, процветающим суверенным государством.

С точки зрения США, мы обязуемся сами, а также работаем с союзниками и партнерами над продолжением оказания поддержки, нуждающейся в Украине на поле боя,

– сказала Аманда Слоут.

В Белом доме отметили, что будут помогать Украине укреплять вооруженные силы, чтобы Киев мог защититься в будущем, а также более оперативно совместим с Альянсом.

Соединенные Штаты против автоматического членства для Украины

Аманда Слоут отметила, что Байден считает, что сначала Украина должна провести реформы, чем присоединяться к Альянсу. Это означает, что Украина должна отвечать тем же стандартам, что и любая другая страна НАТО.

Существуют стандарты, которые Альянс устанавливает для всех членов, и президент ясно дал понять, что Украина должна будет сделать эти реформы,

– сказала Слоут.

В Белом доме работают и будут продолжать это делать, чтобы гарантировать, что Украина сможет сделать реформы.

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Кассетные боеприпасы и ракеты ATACMS

В Белом доме заявили, что им нечего анонсировать по поставкам ракет ATACMS в Украину. Директор из Европы Совета национальной безопасности при Белом доме подчеркнула, что решения о помощи основываются на потребностях Украины.

В настоящее время Украине нужна артиллерия, чтобы поддерживать ее наступательные и оборонительные операции, а артиллерия действительно остается в центре этого,

– сказала Аманда Слоут.

Относительно предоставления кассетных боеприпасов представительница Белого дома заявила, что США координируют действия с Украиной, чтобы и использовала эти боеприпасы ответственно.

Новые планы обороны НАТО

США поддерживают развертывание новых региональных планов Североатлантического союза. Ожидается, что эти планы будут приняты на саммите в Вильнюсе. По словам представительницы США, они гарантируют, что государства-члены смогут практически защитить каждый дюйм территории НАТО.

"Мы сосредоточимся не только на этих многопрофильных планах, но и на ресурсах, необходимых для выполнения этих планов", – отметила Смит.

Члены Альянса обсудят увеличение инвестиций в оборону, где 2% от ВВП станут не потолком, а минимумом, который нужно вкладывать. и это будет долгосрочное обязательство. Альянс также усилит сферу кибербезопасности, чтобы предотвращать и реагировать на будущие кибератаки.

Отмечается, что саммит НАТО посетят лидеры Австралии, Новой Зеландии, Японии и Республики Корея. Это произойдет во второй раз в истории Североатлантического союза.

Вступление Швеции в НАТО

Амбасадор отметила, что консультации между представителями Турции и Швеции при посредничестве генсека Альянса Столтенберга и представителей Финляндии были конструктивными. Участники переговоров пытались "устранить все разногласия" о вступлении Стокгольма в НАТО перед предстоящим саммитом в Вильнюсе.

По словам посла США при НАТО, Соединенные Штаты заинтересованы в том, чтобы Швеция как можно быстрее стала членом Альянса.

"Мы считаем, что Швеция готова к этому. Она имеет огромный потенциал и четко разделяет наши ценности и, безусловно, услышала и отреагировала на многие беспокойства, которые есть у наших друзей в Анкаре", – сказала Джулиан Смит.