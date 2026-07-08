"Многие этого не ожидали": главные итоги саммита НАТО для Украины

Украина получила важные сигналы поддержки по итогам саммита НАТО в Анкаре. Одним из ключевых решений стала готовность США предоставить Киеву лицензии на производство ракет для систем ПВО Patriot непосредственно в Украине.

Ведущий Даниэль Ткие рассказал "24 Каналу", что встреча Владимира Зеленского и Дональда Трампа прошла гораздо продуктивнее, чем многие ожидали. Саммит продемонстрировал сохранение единства НАТО, несмотря на опасения относительно возможного изменения позиции Вашингтона.

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Каковы итоги саммита НАТО

Даниэль Ткие подчеркнул, что одной из главных тем встречи украинского и американского лидеров стало укрепление украинской противовоздушной обороны. Дональд Трамп заявил о готовности предоставить Украине право производить ракеты для систем Patriot.

Президент США отметил, что речь идет именно об оборонном вооружении, которое должно помочь Украине защищаться от российских атак. Собственное производство ракет позволило бы значительно усилить потенциал украинской ПВО.

"Мы давно ждали этого, Украина давно работала над этим, и теперь ожидаем реализации",

– сказал Даниэль Ткие.

Еще одним важным результатом саммита стала договоренность союзников продолжать масштабную военную поддержку Украины. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что страны Альянса планируют предоставить Украине не менее 70 миллиардов евро на военное развитие, помощь и подготовку военных.

Ведущий 24 Канала о результатах саммита НАТО для Украины: видео

По словам Даниэля Ткие, саммит также показал, что, несмотря на опасения относительно возможного изменения роли США в Альянсе, НАТО удалось сохранить единство. Европейские страны смогли наладить рабочие отношения с Дональдом Трампом, в частности благодаря увеличению расходов на оборону и новым оборонным контрактам.

Это стало важным сигналом для России, поскольку Кремль рассчитывал на раскол между США и европейскими союзниками.

"Трамп остался доволен. Конечно, не обошлось без критических заявлений в адрес НАТО, но это уже его политический имидж. В конце концов, саммит завершился позитивно, в том числе и для Украины. Многие не ожидали таких позитивных результатов. Важно, чтобы после возвращения в Вашингтон Трамп не забыл об этих обещаниях, а приступил к реальному процессу выполнения договоренностей", – подытожил ведущий 24 Канала.