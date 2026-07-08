Главный приоритет – помощь Украине: на саммите НАТО озвучили первые важные решения

В Турции продолжается второй день саммита НАТО. Сегодня состоятся заседания лидеров стран-членов Альянса. Также запланирована встреча Владимира Зеленского и Дональда Трампа.

О том, какие события ожидаются на саммите НАТО 8 июля, рассказал ведущий 24 Канала Даниэль Ткие, который находится в Анкаре. Напомним, что в первый день мероприятия выступил Владимир Зеленский, который, в частности, заявил, что Украина должна стать членом Альянса, ведь благодаря этому укрепятся оборонные возможности НАТО.

К теме: Канада анонсировала почти 900 миллионов долларов военной помощи для Украины

О чем будут говорить Зеленский и Трамп?

Утром 8 июля все лидеры стран-членов НАТО прибыли на саммит. Последним приехал президент Франции Эммануэль Макрон, который успел пробежаться в парке Анкары. Для этого парк был специально закрыт.

Накануне вечером 7 июля участники саммита, в частности Дональд Трамп, посетили официальный ужин, организованный президентом Турции Реджепом Эрдоганом.

На второй день мероприятия запланировано заседание участников саммита. Также в 14:30 должна состояться встреча президента Украины с Дональдом Трампом.

На эти переговоры возлагаются большие надежды. Киеву прежде всего нужно больше ракет-перехватчиков для систем ПВО Patriot. Также еще одной темой встречи станет предоставление лицензии европейским странам или Украине на производство дополнительных ракет для систем Patriot,

– пояснил Ткие.

Сейчас, по его словам, активизировались дискуссии на эту тему с европейскими союзниками, и уже объявлено об открытии центров обслуживания ракет для систем Patriot в Европе.

Европа начала заботиться о собственной безопасности

Также сегодня на саммите прозвучали важные заявления относительно Украины и возможных путей принуждения России к миру. В частности, премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон рассказал, какую именно помощь его страна оказывает Киеву.

Продолжение мощной поддержки Украины остается нашим главным приоритетом. Украина способна бороться благодаря помощи западных государств, и эта поддержка должна оставаться стабильной. Сейчас лишь относительно небольшое количество стран обеспечивает подавляющую часть всей помощи. В то же время другие государства также должны увеличить свой вклад,

– подчеркнул Кристерссон.

Премьер-министр Швеции также отметил, что Украина закупает истребители Gripen нового поколения версии E. Уже подписано соглашение о поставке 16 самолетов. В то же время Швеция передает Украине 16 бывших в употреблении истребителей. Таким образом, в общей сложности будет поставлено 32 самолета, которые будут поступать в разные сроки.

Что будет происходить на саммите НАТО в Анкаре 8 июля: смотрите видео

Европейские страны-члены НАТО уделяют все больше внимания своей военной независимости от Соединенных Штатов.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте 7 июля представил самолеты наблюдения GlobalEye от компании Saab, которые должны заменить американские AWACS.

Также на саммите НАТО было объявлено о производстве собственных дронов-разведчиков и самолетов-заправщиков. Кроме того, утром 8 июля объявили о новой совместной программе Великобритании и Франции по производству собственного дальнобойного вооружения. На этот проект планируется выделить ориентировочно 50 миллиардов долларов.

Все эти решения свидетельствуют о том, что европейцы осознали: им следует полагаться только на собственные силы.