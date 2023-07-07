Столтенберг назвал решение, которое будет принято на саммите НАТО в Вильнюсе
В литовском Вильнюсе 11-12 июля пройдет долгожданный саммит НАТО. На нем страны-члены Альянса планируют принять новый пакет для Украины.
Об этом во время пресс-конференции рассказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Он отметил, что эта помощь будет содержать 3 важных элемента, передает 24 Канал.
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Столтенберг озвучил решение НАТО на предстоящем саммите
Генсек НАТО подчеркнул, что на саммите в Вильнюсе страны-члены хотят сделать Украину еще более сильной и изложат видение будущего нашего государства. Он также подчеркнул, что на этой встрече будет принят пакет, который приблизит Украину ближе к Альянсу.
Лидеры (стран-членов НАТО – 24 Канал) согласуют многолетнюю программу поддержки, чтобы гарантировать полную взаимосовместимость между украинскими вооруженными силами и Альянсом,
– подчеркнул Столтенберг.
Кроме того, на саммите также хотят обновить политические связи между Украиной и НАТО. Так, на саммите в Вильнюсе реформируют работу Совета Украина – НАТО.
Столтенберг также ожидает, что страны-члены НАТО примут совместное решение по Украине. По его словам, оно будет "существенным" для нашего государства.
"Я ожидаю, что лидеры подтвердят, что Украина станет членом НАТО и будут едины в том, как приблизить ее ближе к этой цели", – добавил он.
В заключение генсек Альянса заверил, что НАТО поможет Украине в переходе от советского оборудования и стандартов к западному оборудованию.
Вступление Украины в НАТО: последние новости
- Болгария 6 июля подписала декларацию о поддержке вступления нашей страны в НАТО. Таким образом, эту инициативу уже поддержали 22 страны.
- Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк подчеркнул, что саммит НАТО в Вильнюсе расставит все акценты относительно членства нашей страны. Он также ожидает увеличения поставок оружия для войны с Россией.
- Ранее канцлер Германии Олаф Шольц назвал главное условие вступления нашей страны в Альянс. По его словам, в Украине должна в первую очередь закончиться война.