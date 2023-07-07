Столтенберг назвал решение, которое будет принято на саммите НАТО в Вильнюсе

В литовском Вильнюсе 11-12 июля пройдет долгожданный саммит НАТО. На нем страны-члены Альянса планируют принять новый пакет для Украины.

Об этом во время пресс-конференции рассказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Он отметил, что эта помощь будет содержать 3 важных элемента, передает 24 Канал.

Смотрите также США не уступят свое лидерство: о каких решениях может объявить Байден на саммите в Вильнюсе

Столтенберг озвучил решение НАТО на предстоящем саммите

Генсек НАТО подчеркнул, что на саммите в Вильнюсе страны-члены хотят сделать Украину еще более сильной и изложат видение будущего нашего государства. Он также подчеркнул, что на этой встрече будет принят пакет, который приблизит Украину ближе к Альянсу.

Лидеры (стран-членов НАТО – 24 Канал) согласуют многолетнюю программу поддержки, чтобы гарантировать полную взаимосовместимость между украинскими вооруженными силами и Альянсом,

– подчеркнул Столтенберг.

Кроме того, на саммите также хотят обновить политические связи между Украиной и НАТО. Так, на саммите в Вильнюсе реформируют работу Совета Украина – НАТО.

Столтенберг также ожидает, что страны-члены НАТО примут совместное решение по Украине. По его словам, оно будет "существенным" для нашего государства.

"Я ожидаю, что лидеры подтвердят, что Украина станет членом НАТО и будут едины в том, как приблизить ее ближе к этой цели", – добавил он.

В заключение генсек Альянса заверил, что НАТО поможет Украине в переходе от советского оборудования и стандартов к западному оборудованию.

Вступление Украины в НАТО: последние новости