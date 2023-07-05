Что Украине важно получить от саммита НАТО: политтехнолог назвал 2 ключевых момента
В Вильнюсе 11 июля начнется саммит НАТО. Для Украины важно получить гарантии на переходный период, пока наше государство не вступило в Альянс. Также нужно знать четкие критерии, что означает "окончание войны".
Такое мнение 24 Каналу озвучил политтехнолог Борис Тизенгаузен. По его словам, фраза "окончание войны" в этом случае очень опасна.
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"По окончании войны" – очень опасная фраза. Тогда Россия скажет: "Она никогда не закончится. Мы будем по вам стрелять, дроны запускать раз в месяц, поэтому Украина никогда не вступит в НАТО", – объяснил политтехнолог.
У дипломатов много работы
Как убежден Тизенгаузен, то, что генсек НАТО Йенс Столтенберг еще год будет на должности – хорошая новость для Украины. Чиновник делал проукраинские заявления и говорил, что Украина должна стать членом Альянса.Обратите внимание! В последние месяцы не утихают дискуссии, кто может стать новым генеральным секретарем Североатлантического альянса. В то же время международные издания убеждены, что на этом посту останется действующий генсек Йенс Столтенберг.
Членство Украины в Альянсе поддерживает 21 государство из 31. В то же время при вступлении будут трудности, ведь, например, Венгрия имеет право не допустить Украину в НАТО. Сейчас Венгрия и Турция так же поступают со вступлением Швеции.
Потому у дипломатов очень много работы. Я неоднократно говорил, что во всех странах Альянса у нас должны быть назначены высококвалифицированные послы, которые проделают эту подготовительную работу,
– добавил он.
Тизенгаузен о вступлении Украины в НАТО: смотрите видео
Саммит НАТО в Вильнюсе: последние новости
- Представитель Президента Украины Сергей Никифоров сообщил, что решение о визите украинского лидера Владимира Зеленского на саммит НАТО в Вильнюсе еще не было принято. Все будет зависеть от ситуации в поле боя.
- Генсек НАТО Йенс Столтенберг накануне саммита сообщил, что у него была хороший разговор с Владимиром Зеленским. Он подчеркнул, что в Вильнюсе члены Альянса примут решение об усилении поддержки на долгосрочную перспективу, обновлении политических связей и приближении Украины к НАТО.
- Следует заметить, что канцлер Германии Олаф Шольц назвал главное условие полноценного вступления Украины в НАТО. Речь идет о завершении войны с Россией. Подобное мнение имеют еще несколько союзников Германии по Альянсу.