Ситуация новая и сложная: экс-посол опроверг завышенные ожидания от саммита НАТО

В Вильнюсе начался саммит НАТО, который продлится два дня. Украина должна настаивать на членстве в Альянсе, однако это политическое решение каждого государства. Нашей стране важно получить приглашение в НАТО на саммите в 2024 году в Вашингтоне.

Такое мнение 24 Каналу озвучил бывший посол Украины в США Валерий Чалый. По его словам, если Украина не станет членом НАТО, то иностранные инвесторы не будут вкладывать средства на восстановление Украины.

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"Мы должны дальше настаивать на этом решении, потому что это решение о выживании Украины в будущем. Никакие инвестиции не пойдут в Украину без членства Украины в НАТО. Альтернатив я пока не вижу", – подчеркнул экс-посол.

Конкретные шаги к членству в НАТО

Валерий Чалый отметил, что Украина уже подавала заявку на вступление в Альянс. В 2008 году США поддержали ее, а Франция, Германия заблокировали. Сейчас ситуация другая.

Здесь ситуация новая. Надеюсь, никто не будет напоминать, что нужно ПДЧ. Президент Зеленский хочет выжать максимум уже сегодня на ужине. Президент США уже заявил, что все сформировано. Это несколько сужает возможности. Но более важно проложить мостик к конкретным шагам,

– сказал он.

По мнению экс-посла, Украине не стоит говорить, что "мы уже де-факто в НАТО надо только оформить". Это неправда, должно быть политическое решение каждой страны. В первую очередь важна лидерская роль США.

"Если на саммите в Вашингтоне (в 2024 году – 24 Канал) не будет принято решение о приглашении, то это будет сложная ситуация. Для НАТО дешевле и надежнее членство Украины. Это очень логичное решение, но оно пока не принято", – считает Чалый .

Саммит НАТО проходит на фоне угрозы мировой архитектуре безопасности. В Киеве ожидают не только военную помощь для нашей страны, но и конкретные решения относительно вступления Украины в Альянс. НАТО нужно действовать решительно, ведь членство Украины важно не только для самой Украины, но и для государств-членов Альянса.

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