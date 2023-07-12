Лучше всего о достижениях Украины сказал наш президент: каковы 3 ключевых результата саммита НАТО
Президент Владимир Зеленский уместно назвал результаты саммита НАТО в Вильнюсе "хорошими". Есть 3 ключа результаты из этой встречи.
Об этом 24 Каналу рассказал военнослужащий ВСУ и политолог Кирилл Сазонов. По его словам, Зеленский метко подчеркнул – если бы Украина получила приглашение присоединиться к Альянсу, то результат саммита НАТО в Вильнюсе был бы идеальным. Но и так все "хорошо".
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Есть три важных результата
Как подчеркнул Сазонов, политика – это искусство возможного. Нужно "трясти" по максимуму – и можно получить хороший результат. Сейчас следует выделить три важных аспекта по результатам саммита.
В первую очередь, наконец-то заработал Совет Украина – НАТО. Именно этот орган поможет "довести" Киев до Североатлантического альянса. Хотя ясно, что произойдет уже после победы в войне.
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Еще один важный аспект – двусторонние встречи с международными партнерами. Уже есть информация о новых пакетах помощи от Норвегии, Германии и т.д.
Третье, о чем не так часто вспоминают… Это консультации со странами G7 относительно гарантий безопасности на пути Украины в НАТО. Пока мы не вступили в Альянс, нам нужны эти гарантии,
– заметил Сазонов.
Саммит НАТО в Вильнюсе: коротко
- 11 июля на саммите НАТО в Вильнюсе представители Альянса приняли решение по отмене Плана действий по членству Украины в НАТО. Это упрощает процедуру поступления для Киева.
- Уже 12 июля страны "Большой семерки" подписали декларацию о поддержке Украины. Там также говорилось о гарантиях безопасности для нашего государства.
- Также 12 июля Владимир Зеленский должен встретиться с президентом США Джо Байденом. Они обсудят вопросы передачи для Украины дальнобойных ракет ATACMS.