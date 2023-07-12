Если бы было приглашение в НАТО, результат был бы идеальным, – Зеленский об обещанных гарантиях

Владимир Зеленский заявил, что важным результатом саммита является признание того, что Украина не нуждается в Плане действий по членству (ПДЧ) на пути в НАТО. По словам президента, результаты саммита НАТО в Вильнюсе "хорошие".

Соответствующее заявление украинский лидер сделал во время совместной пресс-конференции с Йенсом Столтенбергом 12 июля в Вильнюсе. Перед этим Зеленский сказал журналистам, что Украина хочет быть на одной странице с Альянсом, пишет 24 Канал.

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Что сказал Зеленский о результатах саммита НАТО

Можем констатировать, что результаты саммита хорошие, но если было бы приглашение – они были бы идеальными,

– заявил Владимир Зеленский.

Президент объяснил, что гарантии безопасности Украины на пути в НАТО будут успехом на саммите. Украинский лидер отметил, если это произойдет – если G7 сегодня подтвердит гарантии безопасности, – то это будет конкретным успехом.

Кроме того, Владимир Зеленский, отвечая на вопросы, отметил, что партнеры действительно хотят помочь и помогают нам.

Украина понимает, что не может быть членом НАТО, пока идет война. Мы со многими сегодня встречались, Украина будет членом НАТО, когда действительно будут соответствующие условия,

– заявил Зеленский.

Также президент добавил, что нам нужно дальнобойное оружие и он будет поднимать этот вопрос.

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