Если бы было приглашение в НАТО, результат был бы идеальным, – Зеленский об обещанных гарантиях
Владимир Зеленский заявил, что важным результатом саммита является признание того, что Украина не нуждается в Плане действий по членству (ПДЧ) на пути в НАТО. По словам президента, результаты саммита НАТО в Вильнюсе "хорошие".
Соответствующее заявление украинский лидер сделал во время совместной пресс-конференции с Йенсом Столтенбергом 12 июля в Вильнюсе. Перед этим Зеленский сказал журналистам, что Украина хочет быть на одной странице с Альянсом, пишет 24 Канал.
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Что сказал Зеленский о результатах саммита НАТО
Можем констатировать, что результаты саммита хорошие, но если было бы приглашение – они были бы идеальными,
– заявил Владимир Зеленский.
Президент объяснил, что гарантии безопасности Украины на пути в НАТО будут успехом на саммите. Украинский лидер отметил, если это произойдет – если G7 сегодня подтвердит гарантии безопасности, – то это будет конкретным успехом.
Кроме того, Владимир Зеленский, отвечая на вопросы, отметил, что партнеры действительно хотят помочь и помогают нам.
Украина понимает, что не может быть членом НАТО, пока идет война. Мы со многими сегодня встречались, Украина будет членом НАТО, когда действительно будут соответствующие условия,
– заявил Зеленский.
Также президент добавил, что нам нужно дальнобойное оружие и он будет поднимать этот вопрос.
Саммит НАТО в Вильнюсе: основные новости
- 11 июля на саммите НАТО в Вильнюсе Альянс принял решение принять Украину только с одного шага. То есть для Украины отменили План действий по членству. Генсек НАТО Йенс Столтенберг подчеркнул, что это "четкий путь к членству Украины в НАТО".
- Уже 12 июля страны "Большой семерки" – Канада, Франция, Германия, Италия, Япония и Соединенные Штаты – должны принять гарантии безопасности для Украины. Их называют "историческими" и шагом к завершению текущей фазы войны. Ведь этот документ определит формат поддержки для Украины со стороны союзников в последующие годы, чтобы завершить войну и сдержать или отразить любую следующую агрессию.
- Стоит отметить, что вечером 11 июля был опубликован финальный текст коммюнике саммита НАТО. Там говорится о том, что Россия виновата в войне в Украине, НАТО поддерживает защиту Украины, будущее Украины в Альянсе. Подробнее об этом – читайте по ссылке.