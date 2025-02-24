"Если мы проиграем, мы потеряем все", –обращение украинского военного к мировым лидерам
Украинский военный на саммите в Киеве предупредил, что поражение будет означать потерю всего для Украины. Он подчеркнул важность борьбы за будущее семей и детей.
Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на трансляцию Офиса Президента Украины. Украинские военные на передовой обратились к мировым лидерам во время саммита в Киеве по случаю третьей годовщины полномасштабной войны России против Украины.
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Украинские военные предупредили мир о последствиях поражения
Один из бойцов батальона беспилотников, действующего на востоке Украины возле Покровска, рассказал об ужасных условиях, в которых они ведут борьбу.
Это тяжело, невероятно тяжело,
– сказал он, описывая свою службу в условиях постоянных боев.
Военный отметил, что сегодняшняя борьба – это не просто военный конфликт, а борьба за независимость Украины, за жизнь семей и будущее поколений.
Если мы проиграем, то мы потеряем все. Будущее для наших семей и для наших детей,
– отметил он.
Военный призвал международное сообщество продолжать поддержку Украины. Также он поблагодарил все страны за оказанную помощь и солидарность.