Не готова говорить по-человечески: США о том, почему саммит в Саудовской Аравии будет без России

На августовский саммит в Саудовской Аравии Россию не пригласили. В Госдепе США, пытаясь объяснить российское отсутствие, процитировали Зеленского.

На саммите в Саудовской Аравии около 30 стран встретятся, чтобы обсудить мирный план Украины. Среди приглашенных – страны ЕС, США, а также Индия, Бразилия, Индонезия, Египет, Мексика, Чили и Замбия. В Госдепе объяснили, почему главной виновнице мирового кризиса – России – не будет на этой встрече, информирует 24 Канал.

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Россия не знает настоящую дипломатию

Россию не пригласили на форум. Спикер Госдепа Мэтью Миллер объяснил это неготовностью Москвы проводить цивилизованные переговоры. При этом он сослался на слова украинского лидера.

Владимир Зеленский, в свою очередь, неоднократно повторял, что готов говорить с Россией только тогда, когда она будет настроена на настоящую дипломатию.

Москва всегда игнорировала "шаги навстречу"

Миллер подчеркнул, что Россия еще до войны имела сомнительную дипломатическую репутацию. Разговаривать и договариваться – это не о ней. А готовить агрессию против соседа – это то, что Москва умеет лучше всего.

Спикер Госдепа вспомнил, что перед войной и Вашингтон, и Киев четко заявляли о готовности обсудить все беспокойства России по поводу ее собственной безопасности, однако Москва игнорировала возможность высказать свои претензии дипломатическим способом.

Мы считаем важным, чтобы мир узнал от самой Украины об ужасах, которые сделала с ней Россия,

– подчеркнул Миллер.

Все должны услышать, как Россия нарушила украинский суверенитет, добавил он.

Следует также отметить, что на саммите в Саудовской Аравии будут обсуждать мирный план Зеленского, предусматривающий возвращение оккупированных территорий. Это еще одна из возможных причин отсутствия России на этом саммите. Ведь она все еще витает в мечтах узаконить за собой уже оккупированные территории.

Саммит в Саудовской Аравии: что известно