Некоторые хотели бы распада России, – Шейтельман предположил, о чем говорил Путин на саммите СНГ

В России прошла ежегодная встреча стран СНГ. На саммите Владимир Путин мог намекнуть лидерам этих стран, что пришло время "платить долги". Мол, раньше Россия помогала им, а теперь они должны.

Вместо этого страны СНГ отплачивают российскому диктатору "черной неблагодарностью". Такое мнение 24 каналу выразил политтехнолог Михаил Шейтельман.

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Путин недоволен поведением стран СНГ

Так, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко отказывается предоставлять Путину свою армию для участия в войне против Украины, как и остальные страны. Кроме того, страны отказываются предоставлять и оружие России.

Многие лидеры стран СНГ принимают у себя сбежавших от мобилизации. Я думаю этим Путин также крайне недоволен – он хочет, чтобы их (россиян, сбежавших от мобилизации – 24 канал) вернули в Россию,

– рассказал Шейтельман.

Россиян, которые не хотят стать "пушечным мясом", принимают в Казахстане, Узбекистане, Кыргызстане и Армении.

Чего Путин мог добиваться на саммите

Впрочем, это все "закулисье" – неформальные разговоры. Ведь сегодня на формальном уровне у главы Кремля и лидеров стран СНГ нет предметов для договоренностей.

Чего мог бы добиваться Путин – военной помощи? Он ее не получит. Чтобы ему выдали мобилизованных? Их не выдадут. Последнее, что остается – это его попытки сбывать газ в эти страны,

– сказал политтехнолог.

По его словам, Путину некуда сбывать голубое топливо, ведь в этом году экспорт газа снизился на 20%. И это при том, что соответствующие санкции вступили в силу совсем недавно.

К тому же, в октябре произошли взрывы на газопроводах. А это значит, что в следующем году экспорт голубого топлива упадет примерно вдвое по сравнению с 2021 годом.

Шейтельман предположил, о чем мог говорить Путин на саммите СНГ: смотрите видео

Распад России будет означать безопасность других стран

По мнению Шейтельмана, страны СНГ могли бы воспользоваться исчезновением России как единого государства. Например, Центральная Азия усилила бы свою независимость, потому что находится под постоянной угрозой военной агрессии и оккупации со стороны России.

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В то же время Казахстан добился огромной дипломатической победы, когда китайский лидер Си Цзиньпин объявил, что теперь страна будет находиться под территориальной защитой Китая.

С тех пор территориальная угроза Казахстану исчезла, хотя российские пропагандисты продолжают рассказывать, какие территории этой страны нужно "забрать".

Однако такие страны, как Таджикистан и Кыргызстан, обеспокоены возможной атакой со стороны России. Более того, на территории последнего вообще расположена российская военная база.

Распад России будет означать для них лишение определенных политических и военных рисков,

– объяснил политтехнолог.

В то же время поведение Армении сейчас выглядит "мазохистским". Так, страна почему-то воспринимает Россию как гаранта своей безопасности, хотя очевидно, что будущее Армении в евроинтеграции и НАТО.