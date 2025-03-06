Туск заявил, что Россия проигрывает гонку вооружений с Европой

Премьер-министр Польши Дональд Туск убежден, что Европа решительно настроена взять ответственность за собственную безопасность. Более того, она может выиграть в гонке вооружений, которую навязывает ей Россия.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Европейскую правду". Заявление было сделано на полях Специального европейского саммита.

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Что Туск думает об укреплении Европы

Дональд Туск отметил, что настал день, когда все может измениться в вопросе решимости Европы в деле вооружений, оружейной промышленности и принятия вызова, который Россия навязала всему миру. Он отметил, что разговоры об укреплении Европы велись уже долго.

Но сегодня все изменилось. Я имею в виду как предложения Еврокомиссии, так и решимость всех моих собеседников в Париже, Лондоне, вчера. Все настроены решительно, чтобы принять этот вызов,

– сказал Туск

Премьер Польши добавил, что война в Украине, новая политика Белого дома и прежде всего начатая Россией гонка вооружений ставят перед Европой новые вызовы. По его словам, Европа должна ответить – и должна выиграть.

"Я убежден, что Россия проиграет гонку вооружений. Так, как Советский союз проиграл подобную гонку вооружений с тридцать лет назад", – подчеркнул политик.

Как отметил Туск, победа в гонке вооружений позволит избежать конфликта более широкого масштаба. Сейчас Европа готова к старту по безопасности, готова быстрее, мудрее, эффективнее вооружаться, чем Россия.

В то же время Туск отмечает, что сегодня нет поводов быть слишком оптимистичными. "Но я убежден, что это поворотный момент, когда Европа поняла, какая ответственность лежит на ней", – добавил он.