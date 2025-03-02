Нам срочно нужно перевооружить Европу, – фон дер Ляйен после саммита в Лондоне

В Лондоне 2 марта состоялся саммит, где обсудили важные вопросы относительно Украины. После него Урсула фон дер Ляйен сделала заявление.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сказала, что Европу нужно перевооружить. об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Sky News.

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Нужен "всплеск обороны"

Свое заявление она сделала после переговоров Стармера и Владимира Зеленского.

По ее словам, нужно срочно "нужно перевооружить Европу". Также она добавила, что континент должен "массивно активизироваться" и иметь "всплеск обороны".

Государствам-членам нужно больше финансового пространства, чтобы увеличить уровень обороны. Мы хотим, чтобы США знали, что мы готовы защищать демократию,

– подчеркнула фон дер Ляйен.

Это произошло после того, как Владимир Зеленский и Дональд Трамп поссорились в Белом доме 28 февраля. Чиновники США неоднократно также говорили, что Европа должна больше выделять на оборону и именно Европа должна гарантировать Украине безопасность в случае подписания мирного договора с Россией.