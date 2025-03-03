"До сих пор на это надеются": что продемонстрировал саммит в Лондоне

Недавний саммит в Великобритании показал, что европейские политики все еще надеются на возвращение поддержки Украины со стороны президента США Дональда Трампа. Если бы Европа была уверена, что Вашингтон полностью отвернется, ее поведение было бы совсем другим.

Они бы начали предоставлять все имеющееся оружие для сохранения украинского государства. Однако, несмотря на эти надежды, доктор философии и политический эксперт Андрей Городницкий в эфире 24 Канала отметил, что Украине необходимо сосредоточиться на собственных силах и активнее развивать оборонно-промышленный комплекс.

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Европа надеется на изменение политики США в отношении Украины

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер собирал лидеров европейских стран лидеров европейских стран, в частности президента Украины Владимира Зеленского. Целью встречи была проработка плана о прекращении войны в Украине, который должны представить 6 марта. Далее его направят к президенту США Дональду Трампу, однако он имеет собственные взгляды на ситуацию.

В европейских медиа появляются статьи о том, что Европейский Союз не имеет собственных четких позиций и субъектности, а его лидеры часто демонстрируют нерешительность в вопросах глобальной политики. Они до сих пор надеются на возможное изменение политики США, что Трамп снова станет на поддержку Украины.

Если бы они знали, что США полностью отвернулись от Украины, то бы не вели себя так. Они бы не говорили о гипотетической помощи, и тем более кредиты размером 2,6 миллиарда фунтов <..> Они бы отдавали то вооружение, которое у них есть, для того, чтобы сохранить Украину и отразить атаки России. У них больше призывов, чем действий,

– объяснил Андрей Городницкий.

Украина, к сожалению, продолжает оставаться в "подвешенном состоянии" с ограниченной поддержкой со стороны Европы и пока неопределенной – со стороны США. Поэтому нужно взять на себя ответственность за свою безопасность и развитие через усиление собственного оборонного потенциала, в частности создавать эффективную систему ПВО.

Необходимо максимально сильно аккумулировать свои силы для борьбы с Россией. Страна-агрессор, ничего не сделав, одержала победу на международной арене. По мнению политического эксперта, россияне даже не ждали такого счастья. Однако есть надежда, что они все-таки проиграют.

Напомним, на саммит в Лондон не пригласили представителей Эстонии, Литвы и Латвии. В СМИ сообщают, что там разочарованы таким решением.