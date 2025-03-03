Вони б почали надавати всю наявну зброю для збереження української держави. Проте, попри ці надії, доктор філософії та політичний експерт Андрій Городницький в етері 24 Каналу наголосив, що Україні необхідно зосередитися на власних силах і активніше розвивати оборонно-промисловий комплекс.

До теми "Мир через силу", співпраця з США і гарантії: стали відомі підсумки саміту лідерів у Лондоні

Європа сподівається на зміну політики США щодо України

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер збирав лідерів європейських країн, зокрема президента України Володимира Зеленського. Метою зустрічі було опрацювання плану про припинення війни в Україні, який мають представити 6 березня. Далі його направлять до президента США Дональда Трампа, проте він має власні погляди на ситуацію.

У європейських медіа з'являються статті про те, що Європейський Союз не має власних чітких позицій та суб'єктності, а його лідери часто демонструють нерішучість у питаннях глобальної політики. Вони досі сподіваються на можливу зміну політики США, що Трамп знову стане на підтримку України.

Якби вони знали, що США повністю відвернулися від України, то б не поводилися так. Вони б не говорили про гіпотетичну допомогу, і тим більше кредити розміром 2,6 мільярда фунтів <..> Вони б віддавали те озброєння, яке в них є, для того, щоб зберегти Україну та відбити атаки Росії. У них більше закликів, ніж дій,

– пояснив Андрій Городницький.

Україна, на жаль, продовжує залишатися в "підвішеному стані" з обмеженою підтримкою з боку Європи та поки невизначеною – з боку США. Тож потрібно взяти на себе відповідальність за свою безпеку і розвиток через посилення власного оборонного потенціалу, зокрема створювати ефективну систему ППО.

Необхідно максимально сильно акумулювати свої сили для боротьби з Росією. Країна-агресорка, нічого не зробивши, здобула перемогу на міжнародній арені. На думку політичного експерта, росіяни навіть не чекали такого щастя. Проте є надія, що вони все-таки програють.

Нагадаємо, на саміт до Лондона не запросили представників Естонії, Литви та Латвії. У ЗМІ повідомляють, що там розчаровані таким рішенням.