Саммит в Вашингтоне: глава МИД Латвии рассказал, получит ли Украина приглашение в НАТО

Саммит НАТО в Вашингтоне состоится 9-11 июля 2024 года. Украину, конечно, интересует, получит ли наше государство на этой встрече приглашение стать членом НАТО.

Глава МИД Латвии Кришьянис Кариньш, претендующий на должность генсека НАТО, рассказал, пригласят ли Украину в НАТО на саммите в 2024 году. Полное интервью с ним читайте на 24 Канале.

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Позовут ли Украину в НАТО в 2024 году

Мы уже решили в Вильнюсе и все согласились, что, когда будут соответствующие условия, Украина станет частью НАТО. Поэтому я не думаю, что нам нужно это дополнительно обсуждать. Мы все решили. Теперь мы должны работать над нашими конкретными шагами,

– объяснил Кариньш.

По его словам, сейчас стоит вопрос о том, что может сделать НАТО. Сейчас отдельные страны-члены оказывают военную помощь Украине, но "возможно, как Альянс мы могли бы делать это более эффективно".

Что нужно для вступления Украины в НАТО

"Каждая страна, подающая заявку на вступление в НАТО, должна отвечать требованиям, касающимся оперативной совместимости, процедур и законотворчества. Мы должны определить, как мы можем способствовать готовности Украины к вступлению, когда наступит подходящий момент", – говорит чиновник.

Чтобы вступить в Альянс, должно быть взаимодействие между Украиной и НАТО. Это следует рассмотреть на саммите в Вашингтоне, считает Кариньш. Следует сосредоточиться на конкретных шагах, которые можно реализовать уже сегодня.

Мы уже определили, что будет дальше, сейчас пора конкретизировать действия, которые помогут достичь этой цели,

– подытожил он перспективы вступления в НАТО.

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