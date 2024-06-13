Обслуживают интересы Путина: как Китай и Бразилия подыгрывают России насчет Саммита мира

Российский диктатор Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Бразилии Луисом Инасио Лулой да Силвой. Они обсудили предстоящий Саммит мира в Швейцарии. После в Кремле сообщили, что Путин "изложил принципиальные подходы российской стороны в связи с предстоящим саммитом".

Понятно, что Бразилия политически стоит на стороне России. Как рассказал 24 Каналу политолог Олег Лесной, для этого есть объективные и субъективные причины.

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Почему Бразилия поддерживает Россию

Едва ли не главной причиной является экономическая зависимость Бразилии. Например, сейчас страны строят мощный завод по производству минудобрений. Страна-агресорка поставляет их в Бразилию.

С другой стороны – субъективной – президент Бразилии по своим взглядам является антиамериканцем. Поэтому два антиамериканца и антизападные политики всегда могут договориться за счет кого-то другого. В нашем случае это Украина,

– подчеркнул политолог.

К тому же Бразилия вместе с Китаем готовят свою так называемую "мирную конференцию". На ней якобы должны быть Украина и Россия. Даже такими заявлениями эти страны фактически срывают Саммит мира, снижают его статус и пытаются переманить определенных участников на свою сторону. Все это свидетельствует о прямых, недружественных шагах в отношении Украины.

Насколько важна для России поддержка Китая и Бразилии

В последнее время все мы слышим понятие "Глобальный Юг". Раньше туда причисляли так называемые страны "третьего мира". Теперь к Глобальному Югу относят Китай, Бразилию и ряд других государств. Все они образуют важный фактор, который используют в антизападной риторике.

Этот фактор большой и по количеству людей, и по мощности экономики. Поэтому к нему надо прислушиваться. России сейчас пытается показать, что инициативу Украины поддерживают не все, то есть могут говорить, мол, кто поддерживает Запад, тот поддерживает Украину и наоборот. Поэтому якобы надо садиться за какой-то другой стол переговоров и говорить о "мире" на других условиях.

На самом деле все инициативы, которые шли от Китая и Бразилии – это о капитуляции Украины в отложенном сроке, или уже сейчас. Поэтому рассматривать эти страны как силы, которые могут привести нас к справедливому миру, не приходится. Они обслуживают интересы Путина и это надо признать,

– подчеркнул Олег Лесной.

В Украине также это прекрасно понимают. А все нескрываемые заявления определенных стран по поводу Саммита мира только показали, кто о чем думает, когда пишет мирный план. Потому что на словах все может выглядеть красиво, а по факту является поддержкой России, которая противостоит Западу.

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