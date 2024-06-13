Понятно, что Бразилия политически стоит на стороне России. Как рассказал 24 Каналу политолог Олег Лесной, для этого есть объективные и субъективные причины.
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Почему Бразилия поддерживает Россию
Едва ли не главной причиной является экономическая зависимость Бразилии. Например, сейчас страны строят мощный завод по производству минудобрений. Страна-агресорка поставляет их в Бразилию.
С другой стороны – субъективной – президент Бразилии по своим взглядам является антиамериканцем. Поэтому два антиамериканца и антизападные политики всегда могут договориться за счет кого-то другого. В нашем случае это Украина,
– подчеркнул политолог.
К тому же Бразилия вместе с Китаем готовят свою так называемую "мирную конференцию". На ней якобы должны быть Украина и Россия. Даже такими заявлениями эти страны фактически срывают Саммит мира, снижают его статус и пытаются переманить определенных участников на свою сторону. Все это свидетельствует о прямых, недружественных шагах в отношении Украины.
Насколько важна для России поддержка Китая и Бразилии
В последнее время все мы слышим понятие "Глобальный Юг". Раньше туда причисляли так называемые страны "третьего мира". Теперь к Глобальному Югу относят Китай, Бразилию и ряд других государств. Все они образуют важный фактор, который используют в антизападной риторике.
Этот фактор большой и по количеству людей, и по мощности экономики. Поэтому к нему надо прислушиваться. России сейчас пытается показать, что инициативу Украины поддерживают не все, то есть могут говорить, мол, кто поддерживает Запад, тот поддерживает Украину и наоборот. Поэтому якобы надо садиться за какой-то другой стол переговоров и говорить о "мире" на других условиях.
На самом деле все инициативы, которые шли от Китая и Бразилии – это о капитуляции Украины в отложенном сроке, или уже сейчас. Поэтому рассматривать эти страны как силы, которые могут привести нас к справедливому миру, не приходится. Они обслуживают интересы Путина и это надо признать,
– подчеркнул Олег Лесной.
В Украине также это прекрасно понимают. А все нескрываемые заявления определенных стран по поводу Саммита мира только показали, кто о чем думает, когда пишет мирный план. Потому что на словах все может выглядеть красиво, а по факту является поддержкой России, которая противостоит Западу.
Последние новости о Саммите мира в Швейцарии
- Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Саммит мира – это не переговоры о финале войны. На нем лишь обсудят определенные моменты, которые могут привести к её окончанию. Он отметил, что для начала настоящих переговоров Россия должна вывести войска из Украины, но Путин этого не делает.
- Саммит мира, вероятно, посетит президент Аргентины Хавьер Милей. Ранее он заявлял, что не сможет приехать, но его планы изменились. СМИ сообщают, что на решение могли повлиять просьбы Киева и Вашингтона. К тому же Аргентина присоединится к Международной коалиции по возвращению в Украину детей, которых похитила Россия.
- Генсек ООН Антонио Гутерреш не поедет на Саммит мира, впрочем представители организации все-таки будут. Пресс-секретарь Гутерреша не назвал конкретную фамилию, но убеждал, что ООН будет представлена на соответствующем уровне. Ранее Украина сообщала, что Россия оказывает огромное давление на должностных лиц Организации Объединенных Наций, чтобы те не ехали в Швейцарию.