Демократы готовы пойти на все: что может повлиять на успехи Украины во время Саммита мира

Украина инициировала проведение Глобального саммита мира в Швейцарии. Он должен состояться 15 – 16 июня. В Белом доме сообщили, что США примут в нем участие, однако Джо Байден не будет присутствовать на этом событии.

Член республиканской партии Борис Пинкус рассказал 24 Каналу, что Саммит мира является крайне значимым не только для Украины, но и для всего цивилизованного мира. Он считает, что события в Украине напрямую зависят от того, какие споры возникают в США перед выборами.

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"Выборы в США 5 ноября 2024 года будут решающими не только для Соединенных Штатов Америки, но и для всего мира", – сказал он.

Что беспокоит американцев

По словам Пинкуса, демократы в США пытаются стабилизировать ситуацию в стране, ведь видят, что американцев беспокоит много различных вопросов, в частности повышение цен на товары первой необходимости и бензин, рост преступности, а также увеличение количества нелегальных иммигрантов.

Несмотря на это, демократы готовы пойти на все, чтобы победить на выборах. Речь идет не только о должности президента, но и об обеих палатах в Конгрессе, поэтому Украине уделяют меньше внимания,

– высказался он.

Важность Саммита мира

Член республиканской партии считает, что недостаточно радикальная внешняя политика партнеров Украины обусловила инициативу Владимира Зеленского организовать Саммит мира в Швейцарии. Он отметил, что отсутствие Байдена на этом форуме недопустимо.

Байден должен стоять рядом с Зеленским, чтобы показать миру, что те 90 стран, которые примут участие в Саммите мира, могут решить судьбу войны в Украине в пользу Киева,

– подчеркнул Борис Пинкус.

Решающей в этой войне, по его мнению, является помощь от Соединенных Штатов Америки. Ведь решение о поставках Украине необходимого оружия для противостояния России в основном зависит от администрации Белого дома.

Саммит мира в Швейцарии