Демократы готовы пойти на все: что может повлиять на успехи Украины во время Саммита мира
Украина инициировала проведение Глобального саммита мира в Швейцарии. Он должен состояться 15 – 16 июня. В Белом доме сообщили, что США примут в нем участие, однако Джо Байден не будет присутствовать на этом событии.
Член республиканской партии Борис Пинкус рассказал 24 Каналу, что Саммит мира является крайне значимым не только для Украины, но и для всего цивилизованного мира. Он считает, что события в Украине напрямую зависят от того, какие споры возникают в США перед выборами.
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"Выборы в США 5 ноября 2024 года будут решающими не только для Соединенных Штатов Америки, но и для всего мира", – сказал он.
Что беспокоит американцев
По словам Пинкуса, демократы в США пытаются стабилизировать ситуацию в стране, ведь видят, что американцев беспокоит много различных вопросов, в частности повышение цен на товары первой необходимости и бензин, рост преступности, а также увеличение количества нелегальных иммигрантов.
Несмотря на это, демократы готовы пойти на все, чтобы победить на выборах. Речь идет не только о должности президента, но и об обеих палатах в Конгрессе, поэтому Украине уделяют меньше внимания,
– высказался он.
Важность Саммита мира
Член республиканской партии считает, что недостаточно радикальная внешняя политика партнеров Украины обусловила инициативу Владимира Зеленского организовать Саммит мира в Швейцарии. Он отметил, что отсутствие Байдена на этом форуме недопустимо.
Байден должен стоять рядом с Зеленским, чтобы показать миру, что те 90 стран, которые примут участие в Саммите мира, могут решить судьбу войны в Украине в пользу Киева,
– подчеркнул Борис Пинкус.
Решающей в этой войне, по его мнению, является помощь от Соединенных Штатов Америки. Ведь решение о поставках Украине необходимого оружия для противостояния России в основном зависит от администрации Белого дома.
Саммит мира в Швейцарии
- В пятницу, 31 мая, Пекин подтвердил, что не будет участвовать в Глобальном саммите мира и будет "продолжать по-своему продвигать мирные переговоры". Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Китая Мао Нин предположила, что "3 элемента, предложенные Китаем, не будут выполнены".
- В Швейцарии 15 – 16 июня пройдет Саммит мира. Стало известно, что США примут в нем участие. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер рассказала, что США будут участвовать в украинском Саммите мира, однако президент Джо Байден не сможет присутствовать.
- Российский диктатор Владимир Путин боится Глобального саммита мира, пытается его сорвать и устроить параллельную платформу. Об этом украинский лидер Владимир Зеленский заявил в Брюсселе во время пресс-конференции с премьер-министром Бельгии Александром Де Кроо.