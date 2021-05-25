На саммите ЕС решили расширить санкции против Беларуси, – Меркель

На саммите Европейского Союза решили расширить экономические санкции против Беларуси. Это произошло в ответ на циничную посадку в Минске самолета Ryanair и задержание Романа Протасевича.
В санкционный список внесут новых физических и юридических лиц из Беларуси. Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель.
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Евросоюз считает, что во время посадки самолета в Минске нарушили международные правила,
– говорится в сообщении.
Отметим, ранее ЕС запретил белорусским авиакомпаниям летать на свою территорию. Союз также призвал всех европейских перевозчиков избегать воздушного пространства Беларуси.
Совет Европы призвал Минск немедленно освободить задержанного основателя оппозиционного телеграм-канала NEXTA Романа Протасевича и его девушку Софию Сапегу. ЕС сразу пригрозил белорусским властям введением новых санкций за нарушения свободы СМИ.
Реакция мира на задержание Протасевича
- Сразу после задержания активиста, НАТО и ЕС призвали Беларусь освободить его.
- Ряд стран мира запретили авиасообщение с Минском. Великобритания ввела санкции против 99 физических и юридических белорусских лиц.
- 25 мая Украина закрыла авиасообщение с Беларусью. Теперь все наши самолеты будут обходить воздушное пространство государства. Инициатором такого решения стал президент Владимир Зеленский.
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Главное о посадке самолета Ryanair в Минске
- 23 мая белорусские диспетчеры заявили, что пассажирский самолет, следовавший из Афин в Вильнюс, заминировали. Из-за этого воздушное судно посадили в аэропорту Минска. Белорусские силовики обыскали пассажиров, однако Протасевича и его девушку задержали. Кстати, никакой взрывчатки так и не нашли.
- Сапега сейчас находится в минском СИЗО.
- Мать активиста сообщала, что тот якобы в больнице, а его состояние – тяжелое. Впоследствии белорусские власти это опровергли и опубликовали видео, на котором Протасевич говорит, что все хорошо и на самом деле он якобы в СИЗО. Заметим, на лице активиста виднелись следы от побоев.