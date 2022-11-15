Консенсус по ядерному оружию и вопросу войны в Украине: Шольц о первых часах саммита G20

На Бали 15 и 16 ноября проходит саммит G20 в Индонезии. Канцлер Германии Олаф Шольц доволен первыми его итогами.

Как отметил канцлер, несмотря на "удручающие рамочные условия", сейчас это очень успешный саммит. Об этом он рассказал около 12:00.

К теме "Китай будет до последнего поддерживать Россию": стоит ли ждать совместного заявления от стран G20

Саммит и вопросы Украины

Перед этим заявлением Олаф Шольц принял участие в двух раундах переговоров с крупными экономическими государствами. Одной из тем этих встреч была война России против Украины.

Становится очевидным, что G20 ясно дали понять, что эту войну нельзя принять,

– сказал Шольц.

Более того, на вопрос, что он думает о плане президента Украины из 10 пунктов относительно возможного прекращения войны, Шольц сказал: "Сейчас важно, чтобы Россия прекратила свою агрессивную войну и вывела свои войска".

Однако накануне он подчеркнул, что консенсусное заявление G20 о войне в Украине будет "трудной поездкой", которое займет много времени и усилий делегации Германии на Бали.

Мы очень настойчиво работаем, чтобы гарантировать, что мы не только делаем четкие, важные заявления по всем вопросам, которые влияют на мир, но также по вопросам мира и последствиям российской агрессивной войны против Украины,

– заявил он.

Консенсус по ядерному оружию

Также среди участников саммита возникает консенсус в отношении предостережения против использования ядерного оружия. Сейчас он, по словам Шольца, постепенно набирает силу, что является большим шагом вперед. По мнению лидера Германии, его нельзя было ожидать в начале войны.

Если страны-участницы G20 согласуют предостережения по использованию Россией ядерных бомб в Украине, то это будет важной "переломной точкой" для Москвы.

Саммит G20 в Индонезии: последние новости

Достойно внимания – Лавров в очередной раз опозорился на весь мир: смотрите видео