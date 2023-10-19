Самое сложное – под Авдеевкой: Залужный побывал на 2 направлениях, где активно штурмует враг

Валерий Залужный побывал на 2 направлениях фронта, где враг активно штурмует позиции ВСУ. Самая горячая ситуация сейчас под Авдеевкой.

Главнокомандующий ВСУ рассказал, что на фронте нет простых участков. В то же время, есть те, где сложнее. По состоянию на октябрь 2023 – это Авдеевка. Оккупанты не оставляют попыток прорвать оборону героев ВСУ и окружить несокрушимый город.

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Российские оккупанты активно применяют штурмовые подразделения. Враг кидает большое количество бронетехники, а также использует авиацию и артиллерию. В то же время, украинские герои продолжают героически отражать атаки. Герои уничтожают живую силу и технику окупантов.

С командующими и командирами бригад, выполняющими задачи на Авдеевском направлении, определили последовательность наших шагов с учетом постоянной смены оперативной обстановки и обсудили первоочередные потребности подразделений,

– говорится в сообщении.

Зачем оккупантам Авдеевка

Под Авдеевкой оккупанты терпят колоссальные потери. В то же время, им нужна хоть какая-то "победа", чтобы рейтинг Владимира Путина перед "выборами" вырос. Кроме того, оккупанты пытаются устроить для себя так называемую "торговую площадку". Однако, конечно, им не удастся реализовать никаких своих планов.