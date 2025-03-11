Очень мощный самолет: чем грозит активизация вражеского А-50

10 марта российские оккупанты поднимали рядом с границей Украины самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50. О нем уже давно ничего не было слышно.

Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, основатель БО "Реактивная почта" Павел Нарожный. По его словам, А-50 – мощный самолет с хорошими характеристиками. Он может создать проблемы.

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Что известно о самолете А-50

Как отметил Нарожный, А-50 способен обнаруживать воздушные цели на расстоянии до 600 километров. Также Россия имеет на вооружении ракеты, которые способны поразить условный самолет на расстоянии до 300 километров.

Для того, чтобы эти ракеты отработали на такое расстояние, нужен именно этот самолет А-50. На старте он "подсвечивает" цель ракете, а потом ее ведет. Фактически управляет ею для сбивания на большом расстоянии,

– отметил Нарожный.

А-50 может быть опасным для украинских самолетов. Силы обороны Украины активно используют авиацию на фронте. Однако это не новая угроза. Поэтому военные знают, как с этим работать.

Интересно, что последний раз об использовании А-50 информация поступала еще осенью 2024 года. Тогда оккупанты использовали его на максимально дальнем расстоянии, чтобы украинская ПВО не дотянулась. Ведь наши защитники уже уничтожали эти самолеты. И было много предположений, какой именно ЗРК использовала Украина.