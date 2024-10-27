В России упал самолет Ан-2 с людьми на борту: есть пострадавшие

В Ставропольском крае России 27 октября произошла авиакатастрофа. Там упал самолет Ан-2, на борту которого находились люди.

В результате этого инцидента также есть пострадавшие. Об этом сообщают российские СМИ, передает 24 Канал.

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Что известно о падении самолета Ан-2 в России

В министерстве по чрезвычайным делам России около 15:00 отметили, что самолет Ан-2 в Ставропольском крае совершил принудительную посадку. На борту этого воздушного судна было по меньшей мере девять человек.

Впоследствии в российском МЧС отметили, что в результате жесткой посадки Ан-2 в Ставрополье пострадали четыре человека. Из них трое госпитализированы.

Самолет Ан-2 упал в Ставропольском крае России / Фото российских СМИ

По данным российских пропагандистов, самолет с пассажирами упал возле автодороги возле станицы Суворовская.

Российские паблики также писали, что инцидент произошел во время учебного полета парашютистов, которые хотели совершить прыжки. Во время учебного полета самолет потерял тягу, что и повлекло жесткую посадку.

Последствия авиакатастрофы в Ставропольском крае России: смотрите видео

В свою очередь пропагандисты отмечали, что на борту самолета Ан-2 находились 10 человек: 2 пилота и 8 парашютистов.

К слову, 26 октября в Кировской области России упал вертолет Ми-2, на борту которого были 4 человека. В результате авиакатастрофы 3 человека погибли, четвертого искали спасатели.