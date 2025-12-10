Обычно самолет может успешно летать примерно 50 лет. Полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан объяснил 24 Каналу, что сейчас у России нет возможности восстанавливать авиационный ресурс.

Почему упал Ан-22?

Роман Свитан отметил, что в свое время Ан-22 – это был очень хороший самолет, самый большой транспортник на таком двигателе. Он достаточно успешно использовался советской армией. В частности, целые дивизии в полном составе могли перебрасываться за несколько часов на очень большие расстояния. В Советском Союзе был налажен целый оборонительный процесс. В частности, наступательный.

Самолеты Ан-22 были одним из двигателей этого процесса. Но прошло уже более 60 лет. Поэтому они разваливаются. Самолет может успешно летать примерно 50 лет.

Все зависит от интенсивности полетов, авиаресурса, который остался на узлах и агрегатах любого из видов такой техники. И летчиков, потому что летный состав не готовится на устаревшей технике. Это по крайней мере непрактично. У летного состава уже нет тех навыков,

– подчеркнул военный эксперт.

Эти самолеты пытаются использовать из-за того, что россияне не могут изготавливать новые по объективным причинам. Одна из них – Советский Союз в свое время изготавливал их на площадках 15 республик. А Россия – это один из обломков СССР.

Они не могут ничего такого, потому что нет ресурсной базы по производству такой техники. Они пытаются, разбирая старые самолеты, как-то восстанавливать или продлевать авиационный ресурс. Особенно при продлении авиационного ресурса собирают какой-то самолет, подают его как вновь собранный, пытаются поставить на крыло, проводя определенные испытания,

– сказал летчик-инструктор.

Что известно о падении Ан-22?