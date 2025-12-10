Зазвичай літак може успішно літати приблизно 50 років. Полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор та військовий експерт Роман Світан пояснив 24 Каналу, що зараз у Росії немає можливості відновлювати авіаційний ресурс.

Дивіться також Самоліквідація успішна: у Росії бомбардувальник катапультував пілотів, коли стояв в укритті

Чому впав Ан-22?

Роман Світан зазначив, що свого часу Ан-22 – це був дуже хороший літак, найбільший транспортник на такому двигуні. Він досить успішно використовувався радянською армією. Зокрема, цілі дивізії у повному складі могли перекидатися за кілька годин на дуже великі відстані. У Радянському Союзі був налагоджений цілий оборонний процес. Зокрема, наступальний.

Літаки Ан-22 були одним з рушіїв цього процесу. Але минуло вже понад 60 років. Тому вони розвалюються. Літак може успішно літати приблизно 50 років.

Усе залежить від інтенсивності польотів, авіаресурсу, який залишився на вузлах та агрегатах будь-якого з видів такої техніки. І льотчиків, тому що льотний склад не готується на застарілій техніці. Це принаймні непрактично. У льотного складу вже немає тих навичок,

– підкреслив військовий експерт.

Ці літаки намагаються використовувати через те, що росіяни не можуть виготовляти нові з об'єктивних причин. Одна з них – Радянський Союз свого часу виготовляв їх на майданчиках 15 республік. А Росія – це один з уламків СРСР.

Вони не можуть нічого такого, тому що немає ресурсної бази з виробництва такої техніки. Вони намагаються, розбираючи старі літаки, якось відновлювати або продовжувати авіаційний ресурс. Особливо при продовженні авіаційного ресурсу збирають якийсь літак, подають його як знову зібраний, намагаються поставити на крило, проводячи певні випробування,

– сказав льотчик-інструктор.

Що відомо про падіння Ан-22?