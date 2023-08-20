F-16 уже был в Украине, – командующий Воздушными силами рассказал, зачем прилетали истребители

Соединенные Штаты передадут Украине истребители F-16, когда наши пилоты завершат обучение на них. В то же время, стало известно, что эти самолеты уже прилетали в нашу страну.

Об этом в эфире национального марафона рассказал командующий Воздушными силами Николай Олещук. По его словам, наши пилоты уже имели опыт эксплуатации F-16, передает 24 Канал.

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F-16 прилетал в Украину

Олещук отметил, что сейчас наше государство занимается подготовкой взлетно-посадочных полос, чтобы подстроить их к требованиям эксплуатации F-16. Он подчеркнул, что эти самолеты уже прилетали и садились в Украину.

Самолет F-16 был в Украине. Он садился на наших аэродромах. Мы проводили совместное обучение с его пилотами,

– сказал командующий Воздушными силами.

Он также подчеркнул, что некоторые эксперты манипулируют, что у истребителей F-16 вроде бы слабая передняя стойка и из-за этого самолеты не смогут сесть в аэродромах нашего государства. Несмотря на это, Олещук опроверг всю эту информацию.

"Я недавно был в Швеции и профессиональному пилоту JAS 39 Gripen задал простой вопрос, потому что передняя стойка JAS 39 Gripen такая же, как и у F-16. Получил ответ, что она достаточно мощная и устойчивая, и не будет проблем, чтобы этот самолет, как и F-16, садился и взлетал на вашем аэродроме", – подчеркнул он.

В то же время, он заверил, что наше государство уже проводит реконструкцию аэродромов, улучшает покрытие и инфраструктуру аэропортов. По его словам, Украина строит новые защитные сооружения, поэтому все после их прибытия в наше государство, наши военные смогут их принять.

В заключение генерал заметил, что для обслуживания одного самолета нужно будет привлекать много людей. Поэтому государство занимается подбором этого персонала.

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