Самолет Ил-76 не могли сбить ракетой ЗРК Patriot, – OSINT-аналитик

Минобороны России заявило, что Украина сбила Ил-76 под Белгородом из зенитно-ракетного комплекса. На опубликованных фотографиях и видео с места аварии военно-транспортного самолета действительно видны следы поражения ракетой ПВО.

Однако, проанализировав фрагменты обшивки фюзеляжа, OSINT-аналитик Кирилл Михайлов заявил, что русский самолет Ил-76 не мог быть сбит с помощью ракеты для ЗРК Patriot, передает 24 Канал.

Важно Падение Ил-76 в Белгородской области: все, что известно о происшествии

Разоблачение лжи россиян

Глава российского комитета госдумы по обороне Андрей Картаполов сказал, что самолет Ил-76 якобы был сбит тремя ракетами ЗРК Patriot или IRIS-T немецкого производства из населенного пункта Липцы Харьковской области.

В Харьковской области Украины, граничащей с Белгородской, до сих пор не было свидетельства использования ни систем IRIS-T, ни Patriot.

В комментарии российскому изданию OSINT-аналитик подчеркнул, что повреждения на Ил-76 похожи на следы поражения ракетой с осколочной боевой частью, которым оснащено большинство советских, российских и западных средств ПВО.

Россия показала обломки Ил-76 со следами от ракеты ПВО/РосСМИ

Картаполов подчеркнул, что знает только одну ракету противовоздушной обороны из используемых в Украине, которая поражает цель иначе, это ракета Patriot PAC-3. Ее назначение – уничтожение баллистических ракет.

Ил-76 упал в Белгородской области: главное