Самолет Ил-76 не могли сбить ракетой ЗРК Patriot, – OSINT-аналитик
Источник:РосСМИ
Минобороны России заявило, что Украина сбила Ил-76 под Белгородом из зенитно-ракетного комплекса. На опубликованных фотографиях и видео с места аварии военно-транспортного самолета действительно видны следы поражения ракетой ПВО.
Однако, проанализировав фрагменты обшивки фюзеляжа, OSINT-аналитик Кирилл Михайлов заявил, что русский самолет Ил-76 не мог быть сбит с помощью ракеты для ЗРК Patriot, передает 24 Канал.
Важно Падение Ил-76 в Белгородской области: все, что известно о происшествии
Разоблачение лжи россиян
Глава российского комитета госдумы по обороне Андрей Картаполов сказал, что самолет Ил-76 якобы был сбит тремя ракетами ЗРК Patriot или IRIS-T немецкого производства из населенного пункта Липцы Харьковской области.Заметим! В Харьковской области Украины, граничащей с Белгородской, до сих пор не было свидетельства использования ни систем IRIS-T, ни Patriot.
В комментарии российскому изданию OSINT-аналитик подчеркнул, что повреждения на Ил-76 похожи на следы поражения ракетой с осколочной боевой частью, которым оснащено большинство советских, российских и западных средств ПВО.
Россия показала обломки Ил-76 со следами от ракеты ПВО/РосСМИ
Картаполов подчеркнул, что знает только одну ракету противовоздушной обороны из используемых в Украине, которая поражает цель иначе, это ракета Patriot PAC-3. Ее назначение – уничтожение баллистических ракет.
Ил-76 упал в Белгородской области: главное
- В полдень 24 января россияне подтвердили падение Ил-76 в Белгородской области, обвинив Украину. Россия утверждает, что в самолете якобы находились 65 украинских военнопленных, которых везли на обмен. Россияне пишут, что все находившиеся на борту люди погибли.
- В ГУР МО заявили, что пока не могут подтвердить информацию о том, что на его борту находились украинские военнопленные.
- Некоторые СМИ, ссылаясь на близкий к Минобороны источник, пишут, что самолет Ил-76 был сбит на взлете .
- Также некоторые источники со ссылкой на Генштаб сообщают, что Ил-76 перевозил ракеты для зенитно-ракетных комплексов С-300 .