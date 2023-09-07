В Крыму заметили иранский транспортный самолет: он вылетал с закрытого аэродрома в Симферополе

В воздушное пространство аннексированного украинского Крыма 7 сентября залетал иранский транспортный самолет Ил-76ТД "Pouya Air". В частности, это воздушное судно влетало в закрытый аэродром в оккупированном Симферополе.

В сети предположили, что грузовой самолет мог перевозить военный груз. Речь идет о комплектовании к печально известным беспилотникам типа "Шахед", которыми Россия регулярно обстреливает Украину.

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Иранский самолет вылетал из Крыма

По данным мониторингового сервиса FlightRadar24, транспортный самолет IL-76ТД с позывным EPPUS вылетел из Крыма в 14 часов 9 минут. Впоследствии это воздушное судно направилось на Юго-Восток и полетело над Черным морем.

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Ил-76ТД заметили в оккупированном Симферополе / Карта сайта FlightRadar24

В конце концов, грузовое воздушное судно направилось в Москву, что можно увидеть по траектории движения. В мониторинговом телеграм-канале Monitor отметили, что, скорее всего, самолет привозил груз военного назначения.

Обратите внимание! Аэропорт Симферополя был закрыт для гражданских авиаперелетов с начала полномасштабного вторжения России в Украину. В то же время, в последнее время оккупанты начали запускать "Шахеды" по нашему государству из района полигона Чауда в Крыму.

Поэтому иранский самолет мог привезти на оккупированный полуостров или детали к этим беспилотникам или непосредственно полностью готовые "Шахеды".

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