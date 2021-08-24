Самолет в Кабуле не захватывали, – в МИД опровергли свое заявление

В Министерстве иностранных дел заявили, что украинский самолет в Кабуле не захватывали вооруженные люди. Заместитель министра, мол, просто объяснял беспрецедентный уровень трудностей в аэропорту.

"Ситуация в аэропорту Кабула приближена к хаосу", – МИД

Все самолеты, которые привлекали к эвакуации украинцев, безопасно добрались в Киев. Об этом журналистам 24 канала рассказал пресс-секретарь МИД Олег Николенко.

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Захваченных украинских самолетов в Кабуле или в других местах нет. Информация о "захваченном самолете" не соответствует действительности,

– заверил пресс-секретарь ведомства.

Он объяснил, что Евгений Енин в целом говорил о беспрецедентном уровне трудностей, с которыми приходилось сталкиваться дипломатам.

"Мы должны понимать, что ситуация в аэропорту приближена к хаосу, многие люди пытаются зацепиться хотя бы за какую-то возможность покинуть страну. Нужно было, чтобы необходимые люди сели на необходимый самолет в безопасных условиях, и дальше безопасно вернулись домой", – сказал Николенко.

Спикер заверил, что МИД остается на связи с украинцами в ​​Афганистане, а также прорабатывает возможные безопасные пути их эвакуации.

Что этому предшествовало

Накануне Енин рассказал впечатляющие детали эвакуации украинцев из Афганистана. По его словам, один наш самолет захватили вооруженные огнестрельным оружием люди. Они фактически украли судно и вылетели в Иран с неизвестными людьми на борту.

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