Самолет Киев – Батуми вынужденно сел в Тбилиси

В Грузии самолет украинской компании Yanair внезапно сел в аэропорту Тбилиси. Причиной незапланированной посадки стала погода.

Авиарейс Киев – Батуми украинской авиакомпании Yanair, вынужденно посадили в Тбилисском аэропорту. Причиной задержки стали метеоусловия – проливной дождь и туман над Батуми.

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Пассажиры несколько часов пробыли в аэропорту

В аэропорту Тбилиси пассажиры из Киева пробыли несколько часов. Затем туман рассеялся и самолет смог вылететь в направлении Батуми.

Все остальные регулярные рейсы осуществляются по расписанию. Больше никаких задержек из-за погодных условий нет, – заявили в Батумском аэропорту.

В то же время с другим украинским бортом также произошла задержка. Она касается авиарейса Львов – Батуми и не связана с грузинской стороной.