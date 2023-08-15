Падение самолета Л-39 в России: СМИ назвали имя погибшего командира

В российской Адыгее вечером 14 августа разбился вражеский самолет Л-39, совершавший учебно-тренировочный полет. В результате инцидента один российский летчик ранен, еще один – успешно самоликвидировался.

О инцидент с самолетом росСМИ сообщили вечером 14 августа. Уже на следующий день российские издания назвали имена погибшего и раненого лётчиков, пишет 24 Канал.

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Кто погиб в российском самолете Л-39

Командир учебной авиационной базы Майкопа Вадим Гуров погиб из-за падения самолета Л-39 в Адыгее,

– заявили пропагандисты.

Они также поведали, что Гуров погиб на месте. Вместе с ним в самолете был старший лётный инструктор главного лётно-испытательного центра Ахтубинска Михаил Липаткин. Последнего с травмами позвоночника доставили в больницу.



Вадим Гуров 14 августа имел последний полет/ Фото из телеграм-каналов пропагандистов

Что известно о падении российского Л-39

Российские пропагандисты вечером 14 августа рассказали, что в российском городе Адыгея разбился их самолет Л-39. Авиакатастрофа случилась якобы во время планового учебно-тренировочного полета.

РосСМИ писали, что самолет разбился в момент захода на посадку. В частности, якобы при посадке самолет не попал на полосу, задел почву. Дальше вражеская техника столкнулась с башней радиосвязи ближней навигации.

Российские минобороны поспешили заверить, что якобы самолет Л-39 упал в пределах аэродрома. По их данным, разрушений и пострадавших на земле вроде бы нет. Более того, враги якобы должны установить причины аварии.

Л-39 Альбатрос является учебно-тренировочным и учебно-боевым самолетом чехословацкой авиастроительной фирмы Aero Vodochody. Он имеет советский двигатель, может перевозить экипаж из 2 человек, лететь с максимальной скоростью 750 километров в час на максимум 1,1 тысячи километров. Он находится на вооружении более чем в 30 странах мира.