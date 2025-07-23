Вероятно, "легло" все, что могло, – летчик-инструктор предположил причину крушения Mirage-2000

Вечером 22 июля Воздушные силы Украины потеряли самолет Mirage-2000, который передала нашей стране Франция. Пилоту удалось катапультироваться.

Военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан объяснил в разговоре с 24 Каналом, что могло стать причиной авиакатастрофы. Также он отметил, насколько это тяжелая потеря для украинской авиации.

К теме Пилот отвел самолет от домов: Игнат прокомментировал первую потерю истребителя Mirage-2000

Что могло произойти с Mirage-2000?

Свитан подчеркнул, что инженеры, которые разрабатывают самолеты, закладывают в него несколько механизмов дублирования всех систем.

У Mirage-2000, по словам летчика-инструктора, есть электродистанционная система управления самолетом, а также по меньшей мере две независимые электросистемы плюс батарея, которая может вытянуть несколько десятков минут. И еще – четверенная система дублирования самого управления

Такие системы дублирования дают самолету возможность даже если произошла серьезная поломка, все равно выполнять боевые задачи.

Поэтому для того, чтобы пилот мог потерять управление самолетом, должна быть серьезная неисправность. И если было принято решение катапультироваться, то, вероятно, "легло" все, что могло "лечь",

– объяснил военный эксперт.

Свитан предположил, что или вышла из строя электросистема, или гидросистема управления, или топливная система, или двигатель.

Общий отказ этих систем привел к решению летчика покинуть самолет. Покидание было штатным через катапультирование. Летчик остался живым и будет выполнять боевые задачи после прохождения медицинской комиссии,

– подчеркнул полковник ВСУ в запасе.

Mirage-2000, по его мнению, очень надежные самолеты. Однако они уже достаточно полетали, ведь их начали выпускать в 1984 году, а закончили – в 2007-м. То есть самолетам, которые передали Украине, от 20 до 40 лет.

Также Украине предоставили несколько экземпляров Mirage-2000-5 – новейших из этих самолетов, которые претерпели существенный апгрейд для выполнения боевых задач – пуска ракет, сброса авиационных бомб, в частности, французских HAMMER и ракет "воздух-воздух" MICA для перехвата. Кроме того, как отметил военный эксперт, у этих самолетов хорошая система РЭБ и дальние локаторы.

Поэтому для Украины – это реальная потеря. Однако главное, что летчик остался живым. Соответственно такая потеря квалифицируется как авария, а не катастрофа,

– отметил Роман Свитан.

Летчик-инструктор отметил, что после этого инцидента, поставки Mirage-2000 Украине, вероятно, не прекратятся. Более того, по его данным, вскоре может появиться по меньшей мере одна бригада этих самолетов. Возможно, ее будут использовать как морскую авиацию, ведь Mirage-2000 способен работать по надводным целям с захода с моря для освобождения оккупированного Крыма.

Читайте также Самолет утонул: ГБР безотлагательно начало расследование аварии Mirage-2000 на Волыни

К слову, Mirage-2000 разбился 22 июля во время выполнения задания. Как известно, произошел отказ авиационной техники. При этом пилот, как сообщили в Воздушных силах, "действовал грамотно, как положено в кризисных ситуациях". Он успешно катапультировался и поисково-спасательная команда нашла его. Сейчас состояние летчика является стабильным. Известно, что Mirage-2000 упал на Волыни.