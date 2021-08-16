Самолет не сбивали: афганский штурмовик столкнулся с истребителем Узбекистана
Источник:прокурата Узбекистана
В Узбекистане опровергли заявление о сбивании военного самолета Афганистана. На самом деле воздушное судно столкнулось с истребителем Узбекистана.
Самолет просил разрешение на посадку
2 афганских самолета EMB 314 запросили разрешение на посадку в узбекском городе Карши. Однако их перенаправили в аэропорт Термеза.
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Афганские судна сопровождали истребители ВВС Узбекистана МиГ-29. Однако во время полета штурмовик и один истребитель столкнулись. В результате афганский самолет упал в Шерабадском районе, а пилоты катапультировали.
Отметим, ранее в Узбекистане говорили, что штурмовики нарушили их воздушное пространство. Поэтому системы противовоздушной обороны сбили самолет. В результате авиакатастрофы пострадали 2 пилота – их увезли в больницу.
Военные Афганистана бегут в Узбекистан
В генпрокуратуре Узбекистана заявили, что на территорию страны незаконно попали 158 граждан и военных из Афганистана. Они проникли в страну через реку Амударья. Поэтому правоохранители возбудили уголовное дело и начали расследование.
Всего в течение 14 – 15 августа на территорию Узбекистана пытались попасть около 700 афганских военных, пишет "Sputnik Ближнее зарубежье".
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Ситуация в Афганистане: коротко
- Боевики исламистской группировки "Талибан" 15 августа захватили всю территорию страны. Люди боятся выходить на улицы, ведь террористы казнят и жестоко бьют гражданских.
- Город боевикам отдали без боя. Так власть хотела "избежать кровопролития".
- Выбраться из страны можно только через аэропорт в Кабуле. Различные страны пытаются эвакуировать своих граждан, а афганцы – бежать из ада.
- Ночью против 16 августа с Афганистана вывезли 8 украинцев, еще 90 ждут эвакуации.