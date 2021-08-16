Самолет не сбивали: афганский штурмовик столкнулся с истребителем Узбекистана

В Узбекистане опровергли заявление о сбивании военного самолета Афганистана. На самом деле воздушное судно столкнулось с истребителем Узбекистана.

Самолет просил разрешение на посадку

2 афганских самолета EMB 314 запросили разрешение на посадку в узбекском городе Карши. Однако их перенаправили в аэропорт Термеза.

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Афганские судна сопровождали истребители ВВС Узбекистана МиГ-29. Однако во время полета штурмовик и один истребитель столкнулись. В результате афганский самолет упал в Шерабадском районе, а пилоты катапультировали.

Отметим, ранее в Узбекистане говорили, что штурмовики нарушили их воздушное пространство. Поэтому системы противовоздушной обороны сбили самолет. В результате авиакатастрофы пострадали 2 пилота – их увезли в больницу.

Военные Афганистана бегут в Узбекистан

В генпрокуратуре Узбекистана заявили, что на территорию страны незаконно попали 158 граждан и военных из Афганистана. Они проникли в страну через реку Амударья. Поэтому правоохранители возбудили уголовное дело и начали расследование.

Всего в течение 14 – 15 августа на территорию Узбекистана пытались попасть около 700 афганских военных, пишет "Sputnik Ближнее зарубежье".

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