Пресс-секретарь Николы Пашиняна сообщила, что премьер Армении с 30 августа по 6 сентября совершал зарубежный визит. Для перелета он воспользовался небом над Азербайджаном, передает 24 Канал.
Что известно о пролете Пашиняна над Азербайджаном?
В Ереване напомнили, что азербайджанские самолеты уже давно используют воздушное пространство Армении для связи между основной частью Азербайджана и Нахичеванской Автономной Республикой.
Там отметили, что 8 августа в Белом доме Армения и Азербайджан заключили соглашение, направленное на нормализацию отношений между двумя странами после 35 лет конфликта.
Тогда соответствующие органы Армении обратились к Азербайджану с просьбой предоставить разрешение на воздушный коридор для самолета Николы Пашиняна и получили положительный ответ.
Этот факт мы рассматриваем как практический шаг к разблокированию коммуникаций в регионе, продвижения повестки дня мира и формирования атмосферы взаимного доверия,
– отметили в премьер Армении.
Что известно о мирном соглашении между Арменией и Азербайджаном?
- Армения и Азербайджан подписали мирное соглашение, которое включает отказ от любых территориальных претензий друг к другу.
- Соглашение предусматривает установление дипломатических отношений, взаимосогласованные меры безопасности, и сотрудничество в различных сферах, включая экономику и культуру.
- Страны обязуются не вмешиваться во внутренние дела друг друга и решать споры мирными методами.
- Государства согласились проложить коридор, который соединит Азербайджан с его Республикой Нахичевань, отделенной от остальной части страны территориями Армении.
- США в свою очередь получат права на прокладку маршрута. Он будет называться "Путь Трампа для международного мира и процветания"".
- После заключения соглашения руководители Армении и Азербайджана выступили с предложением номинировать Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира.