Пресс-секретарь Николы Пашиняна сообщила, что премьер Армении с 30 августа по 6 сентября совершал зарубежный визит. Для перелета он воспользовался небом над Азербайджаном, передает 24 Канал.

Что известно о пролете Пашиняна над Азербайджаном?

В Ереване напомнили, что азербайджанские самолеты уже давно используют воздушное пространство Армении для связи между основной частью Азербайджана и Нахичеванской Автономной Республикой.

Там отметили, что 8 августа в Белом доме Армения и Азербайджан заключили соглашение, направленное на нормализацию отношений между двумя странами после 35 лет конфликта.

Тогда соответствующие органы Армении обратились к Азербайджану с просьбой предоставить разрешение на воздушный коридор для самолета Николы Пашиняна и получили положительный ответ.

Этот факт мы рассматриваем как практический шаг к разблокированию коммуникаций в регионе, продвижения повестки дня мира и формирования атмосферы взаимного доверия,

– отметили в премьер Армении.

Что известно о мирном соглашении между Арменией и Азербайджаном?