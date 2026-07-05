К счастью, обошлось без пострадавших. Об инциденте сообщили в BBC.
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Как самолет попал под фейерверк?
В Delta сообщили, что самолет, вероятно, зацепил фейерверк во время снижения. Несмотря на инцидент, экипаж благополучно посадил самолет, после чего он самостоятельно прибыл к выходу на посадку. Тем не менее, об инциденте сообщили авиационным властям США.
Важно отметить, что инцидент произошел на фоне празднования 250-й годовщины независимости США, когда по всей стране массово запускали фейерверки.Не пропустите ни одной важной новости Подпишитесь на 24 Канал в Telegram
Согласно записи переговоров, пилот сообщил диспетчерам, что самолет зацепил фейерверк на высоте около 200 футов (примерно 61 метр). По его словам, экипаж почувствовал сильный удар и предположил, что под самолетом взорвался фейерверк крупного калибра.
Еще до инцидента диспетчеры предупреждали экипаж о запуске пиротехники вблизи траектории захода на посадку. "Delta 1076, будьте осторожны. У конца глиссады есть несколько домов, откуда запускают фейерверки. Мы уже получили много подобных сообщений. Город проинформирован, полицию Чикаго также уведомили, но я не знаю, какие меры они будут принимать", – сказал диспетчер.
В полиции Чикаго сообщили, что самолет подвергся удару неизвестным предметом, который привел к незначительному повреждению лакокрасочного покрытия.
После приземления Airbus A319 осмотрели технические специалисты, которые не обнаружили существенных повреждений, поэтому воздушное судно признали пригодным к дальнейшей эксплуатации. Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) также начало расследование обстоятельств инцидента.
Напомним, что в Саудовской Аравии недалеко от Ормузского пролива разбился вертолет нефтяной компании Aramco. Авиакатастрофа произошла 28 июня вблизи Рас-Тануры. Все 14 человек, находившиеся на борту, погибли. Причины аварии в настоящее время устанавливаются.