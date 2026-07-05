К счастью, обошлось без пострадавших. Об инциденте сообщили в BBC.

Читайте также: Дрон протаранил пассажирский самолет Airbus во время посадки в аэропорту

Как самолет попал под фейерверк?

В Delta сообщили, что самолет, вероятно, зацепил фейерверк во время снижения. Несмотря на инцидент, экипаж благополучно посадил самолет, после чего он самостоятельно прибыл к выходу на посадку. Тем не менее, об инциденте сообщили авиационным властям США.

Важно отметить, что инцидент произошел на фоне празднования 250-й годовщины независимости США, когда по всей стране массово запускали фейерверки.

Согласно записи переговоров, пилот сообщил диспетчерам, что самолет зацепил фейерверк на высоте около 200 футов (примерно 61 метр). По его словам, экипаж почувствовал сильный удар и предположил, что под самолетом взорвался фейерверк крупного калибра.

Еще до инцидента диспетчеры предупреждали экипаж о запуске пиротехники вблизи траектории захода на посадку. "Delta 1076, будьте осторожны. У конца глиссады есть несколько домов, откуда запускают фейерверки. Мы уже получили много подобных сообщений. Город проинформирован, полицию Чикаго также уведомили, но я не знаю, какие меры они будут принимать", – сказал диспетчер.

В полиции Чикаго сообщили, что самолет подвергся удару неизвестным предметом, который привел к незначительному повреждению лакокрасочного покрытия.

После приземления Airbus A319 осмотрели технические специалисты, которые не обнаружили существенных повреждений, поэтому воздушное судно признали пригодным к дальнейшей эксплуатации. Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) также начало расследование обстоятельств инцидента.

Напомним, что в Саудовской Аравии недалеко от Ормузского пролива разбился вертолет нефтяной компании Aramco. Авиакатастрофа произошла 28 июня вблизи Рас-Тануры. Все 14 человек, находившиеся на борту, погибли. Причины аварии в настоящее время устанавливаются.