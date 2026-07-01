Как произошло столкновение?

В Нью-Йорке пассажирский лайнер Airbus A321 авиакомпании JetBlue столкнулся с дроном во время захода на посадку в аэропорту имени Джона Кеннеди. К счастью, самолет, способный вместить до 220 пассажиров, успешно приземлился, и на его борту никто не пострадал, пишет издание Jalopnik.

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Инцидент произошел на высоте 914 метров, что значительно превышает допустимые лимиты для гражданских аппаратов. По правилам, гражданские беспилотники не могут подниматься выше 120 метров, а вокруг аэропортов для них действуют строгие зоны запрета на полеты.

Коптер попал в корпус самолета чуть выше кабины пилотов. Экипаж немедленно сообщил диспетчерам об инциденте.

Мы столкнулись с дроном там, на повороте, когда подъезжали к ASALT, просто хотел сообщить вам об этом,

– цитирует пилотов издание WABC.

Несмотря на удар, лайнер совершил штатную посадку на взлетно-посадочную полосу. Специалисты осмотрели борт и не обнаружили повреждений, поэтому самолет впоследствии вылетел в Лос-Анджелес.

Реальная угроза: тюрьма и огромные штрафы за нарушение

Этот случай напоминает другой опасный инцидент, произошедший в прошлом году. Тогда беспилотник врезался в пожарный самолет Super Scooper (Canadair CL-415), который тушил масштабный лесной пожар в Палисейдс. В результате столкновения самолет получил повреждения носовой части и крыла, поэтому его пришлось срочно снять с дежурства для ремонта.

Оператора того дрона быстро нашли. Суд наказал его очень строго:

две недели в федеральной тюрьме;

один месяц домашнего ареста;

штраф в размере 9 500 долларов;

выплата 147 000 долларов в качестве возмещения ущерба;

150 часов общественных работ.

Другие опасные инциденты в воздушном пространстве США

Случай с рейсом JetBlue – далеко не единственный. В последнее время в США зафиксировали еще несколько опасных сближений:

Ньюарк (26 июня 2026 года): Пассажирский Boeing 737 авиакомпании United Airlines с 106 пассажирами и 5 членами экипажа едва не столкнулся с большим круглым дроном шириной около 90 сантиметров. Беспилотник пролетел всего в 30 метрах под самолетом во время посадки.

Пассажирский Boeing 737 авиакомпании United Airlines с 106 пассажирами и 5 членами экипажа едва не столкнулся с большим круглым дроном шириной около 90 сантиметров. Беспилотник пролетел всего в 30 метрах под самолетом во время посадки. Сан-Диего (апрель 2026 года): Дрон пролетел примерно в 300 метрах под лайнером United Airlines. К счастью, непосредственного столкновения удалось избежать.

Масштаб проблемы и военный контекст

По данным американского регулятора, отвечающего за безопасность воздушного транспорта, ежемесячно фиксируется более 100 сообщений о появлении дронов вблизи аэропортов. Правоохранительные органы тщательно расследуют каждый случай, а нарушителям грозят крупные штрафы, конфискация техники или лишение лицензий.

Обеспокоенность властей США по поводу угрозы, исходящей от дронов, усиливается также на фоне их разрушительного использования на фронте в Украине и во время конфликтов с участием Ирана. Попадание даже небольшого коптера в двигатель коммерческого лайнера может привести к катастрофе.