Як сталося зіткнення?

У Нью-Йорку пасажирський лайнер Airbus A321 авіакомпанії JetBlue зіткнувся з безпілотником під час заходу на посадку в аеропорту імені Джона Кеннеді. На щастя, літак, здатний вмістити до 220 пасажирів, успішно приземлився, а на його борту ніхто не постраждав, пише видання Jalopnik.

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Інцидент стався на висоті 914 метрів, що значно перевищує дозволені ліміти для цивільних апаратів. За правилами, цивільні безпілотники не можуть підніматися вище 120 метрів, а навколо аеропортів для них діють суворі безпольотні зони.

Коптер влучив у корпус літака трохи вище кабіни пілотів. Екіпаж негайно повідомив диспетчерів про інцидент.

Ми зіткнулися з дроном там, на повороті, коли під’їжджали до ASALT, просто хотів повідомити вам про це,

– цитує пілотів видання WABC.

Попри удар, лайнер здійснив штатну посадку на злітно-посадкову смугу. Фахівці оглянули борт і не виявили пошкоджень, тому літак згодом вилетів до Лос-Анджелеса.

Реальна загроза: в'язниця та величезні штрафи за порушення

Цей випадок нагадує інший небезпечний інцидент, який стався минулого року. Тоді безпілотник врізався в пожежний літак Super Scooper (Canadair CL-415), який гасив масштабну лісову пожежу в Палісейдс. Через зіткнення літак отримав пошкодження носової частини та крила, тому його довелося терміново зняти з чергування для ремонту.

Оператора того дрона швидко знайшли. Суд покарав його дуже суворо:

два тижні у федеральній в'язниці;

один місяць домашнього арешту;

штраф у розмірі 9 500 доларів;

виплата 147 000 доларів реституції;

150 годин громадських робіт.

Інші небезпечні інциденти у повітряному просторі США

Випадок із рейсом JetBlue – далеко не єдиний. Останнім часом у США зафіксували ще кілька небезпечних зближень:

Ньюарк (26 червня 2026 року): Пасажирський Boeing 737 авіакомпанії United Airlines із 106 пасажирами та 5 членами екіпажу ледь не зіткнувся з великим круглим дроном завширшки близько 90 сантиметрів. Безпілотник пройшов усього за 30 метрів під літаком під час посадки.

Пасажирський Boeing 737 авіакомпанії United Airlines із 106 пасажирами та 5 членами екіпажу ледь не зіткнувся з великим круглим дроном завширшки близько 90 сантиметрів. Безпілотник пройшов усього за 30 метрів під літаком під час посадки. Сан-Дієго (квітень 2026 року): Дрон пролетів приблизно за 300 метрів під лайнером United Airlines. На щастя, безпосереднього зіткнення вдалося уникнути.

Масштаб проблеми та військовий контекст

За даними американського регулятора, який відповідає за безпеку повітряного транспорту, щомісяця фіксують понад 100 повідомлень про появу безпілотників поблизу аеропортів. Правоохоронці ретельно розслідують кожен випадок, а порушникам загрожують великі штрафи, конфіскація техніки або позбавлення ліцензій.

Занепокоєння влади США щодо загрози дронів посилюється також на тлі їхнього руйнівного використання на фронті в Україні та під час конфліктів за участю Ірану. Потрапляння навіть невеликого коптера у двигун комерційного лайнера може призвести до катастрофи.