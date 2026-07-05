На щастя, обійшлося без постраждалих. Про інцидент розповіли в BBC.

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Як літак потрапив під феєрверк?

У Delta повідомили, що літак, імовірно, зачепив феєрверк під час зниження. Попри інцидент, екіпаж безпечно посадив повітряне судно, після чого воно самостійно прибуло до гейта. Все ж, про випадок повідомили авіаційним органам США.

Важливо зазначити, що інцидент стався на тлі святкування 250-ї річниці незалежності США, коли по всій країні масово запускали феєрверки.

Згідно із записом переговорів, пілот повідомив диспетчерам, що літак зачепив феєрверк на висоті близько 200 футів (приблизно 61 метр). За його словами, екіпаж відчув сильний удар і припустив, що під літаком вибухнув феєрверк великого калібру.

Ще до інциденту диспетчери попереджали екіпаж про запуск піротехніки поблизу траєкторії заходу на посадку. "Delta 1076, будьте обережні. Біля кінця глісади є кілька будинків, звідки запускають феєрверки. Ми вже отримали багато подібних повідомлень. Місто поінформоване, поліцію Чикаго також повідомили, але я не знаю, які заходи вони вживатимуть", – сказав диспетчер.

У поліції Чикаго повідомили, що літак зазнав удару невідомим предметом, який спричинив незначне пошкодження лакофарбового покриття.

Після приземлення Airbus A319 оглянули технічні фахівці, які не виявили суттєвих пошкоджень, тож повітряне судно визнали придатним до подальшої експлуатації. Федеральне управління цивільної авіації США (FAA) також розпочало перевірку обставин інциденту.

Нагадаємо, що у Саудівській Аравії неподалік Ормузької протоки розбився гелікоптер нафтової компанії Aramco. Авіакатастрофа сталася 28 червня поблизу Рас-Танури. Усі 14 людей, які перебували на борту, загинули. Причини аварії наразі встановлюють.