Падение самолета и гибель Пригожина: все, что известно о крушении с вагнеровцами
В Тверской области России вечером 23 августа упал самолет, на борту которого мог находиться глава вагнеровцев Евгений Пригожин. В результате инцидента погиб весь экипаж воздушного судна.
Кроме этого, сообщалось, что этот самолет могли сбить сами россияне из своих систем противовоздушной обороны. Все, что известно о "самолетопаде" с Пригожиным – читайте в материале 24 Канала.
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Самолет Пригожина упал в Тверской области
Российские пропагандисты вечером 23 августа сообщили, что разбился приватный джет Embraer 600 с бортовым номером RA-02795. Этот самолет держал курс из Москвы в Санкт-Петербург.
Впоследствии стало известно, что борт упал в Бологовском районе Тверской области, а с самого самолета почти ничего не осталось.
Самолет Пригожина разбился в Тверской области России / Фото из российских телеграм-каналов
Впоследствии выяснилось, что, по данным сайта Flightradar, самолет Пригожина не снижался перед падением, а просто исчез с радаров, когда набирал высоту.
Самолет Пригожина исчез с радаров перед падением / Фото из российских телеграм-каналов
Известно, что в результате падения самолета погибли все 10 находившихся на нем человек, где трое из них были членами экипажа. Далее росавиация заявила, что повар Путина числился в списке пассажиров.
Кроме того, пропагандисты сообщили, что вместе с Пригожиным летел и его заместитель, командир ЧВК "Вагнера" Дмитрий Уткин. О его участии неизвестно пока ничего.
По данным росСМИ, в самолете могли быть сам Пригожин, Уткин, оператор повара Путина, логист ЧВК "Вагнера" и личная охрана.Обратите внимание! Все фото, видео и детали падения самолета лидера "вагнеровцев" Пригожина – в нашем телеграме.
Кадры с места падения самолета
Впоследствии в сети появились кадры с места падения самолета Евгения Пригожина. На них видно, что самолет действительно разбился, а на нем загорелся огонь.
Самолет Пригожина охватил огонь / Видео из российских телеграм-каналов
Очевидцы утверждают, что перед падением слышали 2 взрыва. Также у судна отвалились крыло и стабилизатор во время падения.
Перед падением самолета Пригожина слышали 2 взрыва / Видео из российских телеграм-каналов
Российские спецслужбы рассматривают одну из возможных версий крушения на самолете, как "теракт на борту". Однако все исследования по этому поводу еще продолжаются.
Авиакатастрофа с самолетом Пригожина / Видео с телеграм-канала "Крымский ветер" (18+)
Самолет могли сбить ракетами С-300
Приближенные к "Вагнеру" телеграм-каналы утверждали, что самолет Пригожина был сбит российскими ЗРК С-300. Еще одной версией называют теракт на борту самолета.
Самолет Пригожина могли сбить ракетами С-300: смотрите видео
Следует отметить, что в небе также находился и второй самолет повара Путина. Он делал зигзаги и вел себя неестественно. Борт также вылетел из Подмосковья.
РосСМИ подтвердили смерть Пригожина
Российский государственный телеканал "Россия 24" подтвердила смерть Евгения Пригожина в результате авиакатастрофы. Кроме прокремлевского телеканала, различные российские телеграм-каналы и СМИ со ссылками на "вагнеровцев" также сообщали о ликвидации террориста.
В частности, о смерти главаря вагнеровцев высказался и гауляйтер Запорожской области Владимир Рогов. Он заявил, что эту информацию ему подтвердили сами вагнеровцы. К тому же приспешники Пригожина не могут с ним связаться по телефону.