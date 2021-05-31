Самолет Ryanair экстренно посадили в Берлине из-за вероятной угрозы

Самолет авиакомпании Ryanair, следовавший из Дублина в Краков, экстренно приземлился в Германии. Все из-за сообщения о потенциальной угрозе.

Это произошло 30 мая около 20:00. Впрочем, соответствующей информацией СМИ поделились лишь на следующий день – "из оперативных соображений".

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Правоохранители подтвердили, что в аэропорту Берлина пошел на посадку самолет Ryanair. На его борту находились 160 пассажиров (по другим сообщениям – 165).

Местная полиция проверила багаж пассажиров непосредственно вблизи самолета и уже в терминале. Для этого привлекли служебных собак.

Что говорят в Ryanair

В авиакомпании уже прокомментировали инцидент. Там подтвердили, что экипажу рейса FR1901 действительно пришлось экстренно приземлить самолет в Германии.

О потенциальной угрозе предупредило Управление воздушным движением Германии. Согласно установленным процедурам, самолет направили на ближайший аэродром.

Самолет благополучно приземлился. Пассажиров высадили для облегчения тщательной проверки безопасности,

– пояснил пресс-секретарь аэропорта Ян-Питер Гак.

Впоследствии немецкие власти разрешили экипажу продолжить движение в Краков, использовали запасной самолет Ryanair. Это произошло после 7 часов ожидания в аэропорту Берлина.

Вынужденная посадка Ryanair в Минске: коротко

23 мая в аэропорту "Минск" приземлился самолет Ryanair, выполнявший рейс Афины – Вильнюс. На борту находился оппозиционный белорусский журналист Роман Протасевич.

Режим Лукашенко объясняет свои шаги сообщением о якобы минировании. Впрочем, в соответствующих заявлениях белорусских властей есть много неточностей.

Взрывчатки на борту самолета не нашли. Впрочем, белорусские силовики задержали Протасевича и его девушку – россиянку Софию Сапегу.

Ряд стран осудили действия, угрожавшие безопасности пассажиров. В то же время гендиректор Ryanair обвинил Беларусь в умышленном угоне воздушного судна.