Люди кричали в панике: в США пассажирский самолет чудом избежал столкновения с истребителем

В пятницу, 25 июля, неподалеку от Лос-Анджелеса пассажирский самолет Southwest Airlines был вынужден резко изменить высоту после того, как на его пути внезапно появился истребитель. В кабине сработали тревожные сигналы, и пилоты начали совершать экстренные маневры, чтобы избежать столкновения.

Самолет рейса 1496, который направлялся из Бурбанка в Лас-Вегас, пробыл в небе всего 6 минут, когда частный военный самолет Hawker Hunter пролетел перед ним на очень малом расстоянии – менее чем за 3 километра и почти на той же высоте, передает 24 Канал со ссылкой на CNN.

Смотрите также Авиакатастрофа Ан-24 в России: старый пассажирский самолет уже попадал в авиаинциденты

Что известно об опасной ситуации в небе над Лос-Анджелесом?

Один из пассажиров, Стив Уласевич, рассказал, что сначала почувствовал небольшое падение, как при турбулентности, но потом самолет начал стремительно снижаться. В салоне началась паника, люди кричали, думали, что самолет падает. Впоследствии экипаж объяснил, что им пришлось резко маневрировать, чтобы избежать столкновения в воздухе.

Представители Southwest подтвердили, что пилоты получили два сигнала об опасности столкновения и соответственно поднимали и снижали самолет. Сейчас компания выясняет детали инцидента вместе с Федеральной авиационной администрацией США (FAA).

Известно, что истребитель летел из Техаса в Калифорнию. FAA расследует, почему самолеты оказались так близко друг к другу – была ли это ошибка управления, или кто-то из них нарушил правила.

По данным Flightradar24, пассажирский самолет сначала снизился на 475 футов, а затем поднялся на 600 футов в минуту. Истребитель поднялся на 100 футов за несколько секунд.

Двух бортпроводников ранило, но пассажиры не пострадали. Самолет продолжил рейс и приземлился в Лас-Вегасе раньше запланированного времени.

К слову, 22 июля в провинции Брешия ультралегкий самолет "Freccia" врезался в шоссе, погибли адвокат Серджо Равалья и его партнерша Анна Мария Де Стефано.